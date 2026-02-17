Jogos hoje (17/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (17/02/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/02/26). Jogos da Copa do Brasil compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (17/02/26) da AFC Champions League

09h15min — Buriram x Shanghai Shenhua — Disney+



13h — Al-Sadd x Al-Ittihad — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (17/02/26) da UEFA Champions League

14h45min — Galatasaray x Juventus — TNT e HBO MAX



17h — Benfica x Real Madrid — SBT e TNT e HBO MAX



17h — B. Dortmund x Atalanta — Space e HBO MAX



17h — Monaco x PSG — HBO MAX

Jogos de hoje (17/02/26) do Campeonato Inglês (2ª divisão)

16h45min — Bristol City x Wrexham — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/02/26) do Campeonato Inglês (3ª divisão)

17h — Blackpool x Mansfield Town — Disney+

Jogos de hoje (17/02/26) da Libertadores

19h — Carabobo x Huachipato — Paramount+



21h30min — 2 de Mayo x Sporting Cristal — ESPN e Disney+



21h30min — Liverpool-URU x Ind. Medellín — Paramount+

Jogos de hoje (17/02/26) da Copa do Brasil

20h — Sampaio Corrêa-RJ x Desp. Ferroviária — SporTV

Jogos de hoje (17/02/26) da Copa Argentina

22h — River Plate x Ciudad Bolivar — XSports e XSports (YouTube)

Jogos de hoje (17/02/26) da CONCACAF Champions Cup

22h — Atlético Ottawa x Nashville SC — Disney+



00h05min — Real España x LAFC — Disney+

