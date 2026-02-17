Jogos hoje (17/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (17/02/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 (17/02/26). Jogos da Copa do Brasil compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (17/02/26) da AFC Champions League
- 09h15min — Buriram x Shanghai Shenhua — Disney+
- 13h — Al-Sadd x Al-Ittihad — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (17/02/26) da UEFA Champions League
- 14h45min — Galatasaray x Juventus — TNT e HBO MAX
- 17h — Benfica x Real Madrid — SBT e TNT e HBO MAX
- 17h — B. Dortmund x Atalanta — Space e HBO MAX
- 17h — Monaco x PSG — HBO MAX
Jogos de hoje (17/02/26) do Campeonato Inglês (2ª divisão)
- 16h45min — Bristol City x Wrexham — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/02/26) do Campeonato Inglês (3ª divisão)
- 17h — Blackpool x Mansfield Town — Disney+
Jogos de hoje (17/02/26) da Libertadores
- 19h — Carabobo x Huachipato — Paramount+
- 21h30min — 2 de Mayo x Sporting Cristal — ESPN e Disney+
- 21h30min — Liverpool-URU x Ind. Medellín — Paramount+
Jogos de hoje (17/02/26) da Copa do Brasil
- 20h — Sampaio Corrêa-RJ x Desp. Ferroviária — SporTV
Jogos de hoje (17/02/26) da Copa Argentina
- 22h — River Plate x Ciudad Bolivar — XSports e XSports (YouTube)
Jogos de hoje (17/02/26) da CONCACAF Champions Cup
- 22h — Atlético Ottawa x Nashville SC — Disney+
- 00h05min — Real España x LAFC — Disney+
