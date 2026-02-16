Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (16/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (16/02/26)
Beatriz Duarte
Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/02/26). Jogos do Campeonato Espanhol compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Alemão Feminino

  • 14h — Werder Bremen x Bayern München — Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Egípcio

  • 15h — Enppi x National Bank — Link Sport Club (YouTube)

Jogos de hoje (16/02/26) da AFC Champions League

  • 15h15min — Al-Hilal x Al-Wahda — ESPN 3 e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Gaúcho

  • 16h — Guarany de Bagé x Inter Santa Maria — GZH (YouTube)
  • 19h — São Luiz x Caxias — GZH (YouTube)

Jogos de hoje (16/02/26) da Copa da Inglaterra

  • 16h30min — Macclesfield x Brentford — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Espanhol (2ª div.)

  • 16h30min — Real Sociedad B x Málaga — Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Girona x Barcelona — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Inglês (2ª divisão)

  • 17h — Coventry City x Middlesbrough — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Italiano

  • 16h45min — Cagliari x Lecce — XSports e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Carioca

  • 17h — Nova Iguaçu x Maricá — Cariocão TV (YouTube)
  • 18h — Fluminense x Bangu — SporTV e Premiere

Jogos de hoje (16/02/26) do Sul-Americano Feminino Sub-20

  • 18h — Paraguai x Brasil — SporTV 2
  • 20h — Argentina x Venezuela — CONMEBOL (YouTube)
  • 22h — Colômbia x Equador — CONMEBOL (YouTube)

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Argentino

  • 19h — Dep. Riestra x Newell's Old Boys — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Uruguaio

  • 19h — Albion x Cerro-URU — Disney+
  • 21h30min — M. City Torque x Juventud-URU — Disney+

Jogos de hoje (16/02/26) do Brasileirão Feminino

  • 19h — Santos x Grêmio — NSports e NSports (YouTube)
  • 20h30min — Internacional x São Paulo — SporTV

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Goiano

  • 19h30min — Vila Nova x Anápolis — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)

Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Mexicano Feminino

  • 22h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+

