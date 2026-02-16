Jogos hoje (16/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (16/02/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 (16/02/26). Jogos do Campeonato Espanhol compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Alemão Feminino
- 14h — Werder Bremen x Bayern München — Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Egípcio
- 15h — Enppi x National Bank — Link Sport Club (YouTube)
Jogos de hoje (16/02/26) da AFC Champions League
- 15h15min — Al-Hilal x Al-Wahda — ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Gaúcho
- 16h — Guarany de Bagé x Inter Santa Maria — GZH (YouTube)
- 19h — São Luiz x Caxias — GZH (YouTube)
Jogos de hoje (16/02/26) da Copa da Inglaterra
- 16h30min — Macclesfield x Brentford — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Espanhol (2ª div.)
- 16h30min — Real Sociedad B x Málaga — Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Espanhol
- 17h — Girona x Barcelona — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Inglês (2ª divisão)
- 17h — Coventry City x Middlesbrough — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Cagliari x Lecce — XSports e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Nova Iguaçu x Maricá — Cariocão TV (YouTube)
- 18h — Fluminense x Bangu — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (16/02/26) do Sul-Americano Feminino Sub-20
- 18h — Paraguai x Brasil — SporTV 2
- 20h — Argentina x Venezuela — CONMEBOL (YouTube)
- 22h — Colômbia x Equador — CONMEBOL (YouTube)
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Argentino
- 19h — Dep. Riestra x Newell's Old Boys — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Uruguaio
- 19h — Albion x Cerro-URU — Disney+
- 21h30min — M. City Torque x Juventud-URU — Disney+
Jogos de hoje (16/02/26) do Brasileirão Feminino
- 19h — Santos x Grêmio — NSports e NSports (YouTube)
- 20h30min — Internacional x São Paulo — SporTV
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Goiano
- 19h30min — Vila Nova x Anápolis — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)
Jogos de hoje (16/02/26) do Campeonato Mexicano Feminino
- 22h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+
