Jogos hoje (30/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). Jogos do Campeonato Saudita compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Saudita
- 10h50min — Al-Taawon x Al-Okhdood — Sem transmissão
- 12h50min — Neom x Dhamk — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Kholood x Al-Nassr — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (30/01/26) da Süperlig
- 14h — Antalyaspor x Trabzonspor — Disney+
Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Lazio x Genoa — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano - Série B
- 16h30min — Bari x Palermo — Sporty Net (YouTube)
Jogos de hoje (30/01/26) da Bundesliga
- 16h30min — Colônia x Wolfsburg — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (30/01/26) da 2.Bundesliga
- 14h30min — Nürnberg x Preussen Münster — RC Sport (YouTube)
- 14h30min — Magdeburg x Hannover 96 — OneFootball
Jogos de hoje (30/01/26) da Ligue 1 - França
- 16h45min — RC Lens x Le Havre — Cazé TV (YouTube)
Jogos de hoje (30/01/26) da Championship
- 17h — Bristol City x Derby County — Disney+
Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Carioca
- 19h — Sampaio Corrêa-RJ x Boavista — Premiere
- 20h30min — Nova Iguaçu x Bangu — Premiere
Jogos de hoje (30/01/26) do Paulistão A4
- 20h — Barretos x Colorado Caieiras — Paulistão (YouTube)
Jogos de hoje (30/01/26) do OFC Pro League
- 22h30min — Vanuatu United x Tahiti United — FIFA+
