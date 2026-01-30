Jogos hoje (30/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (30/01/26)

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Saudita

10h50min — Al-Taawon x Al-Okhdood — Sem transmissão



12h50min — Neom x Dhamk — GOAT (YouTube)

14h30min — Al-Kholood x Al-Nassr — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Süperlig

14h — Antalyaspor x Trabzonspor — Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano

16h45min — Lazio x Genoa — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano - Série B

16h30min — Bari x Palermo — Sporty Net (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Bundesliga

16h30min — Colônia x Wolfsburg — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da 2.Bundesliga

14h30min — Nürnberg x Preussen Münster — RC Sport (YouTube)

14h30min — Magdeburg x Hannover 96 — OneFootball

Jogos de hoje (30/01/26) da Ligue 1 - França

16h45min — RC Lens x Le Havre — Cazé TV (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Championship



17h — Bristol City x Derby County — Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Carioca

19h — Sampaio Corrêa-RJ x Boavista — Premiere

20h30min — Nova Iguaçu x Bangu — Premiere

Jogos de hoje (30/01/26) do Paulistão A4

20h — Barretos x Colorado Caieiras — Paulistão (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) do OFC Pro League

22h30min — Vanuatu United x Tahiti United — FIFA+

