Jogos hoje (30/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (30/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Beatriz Duarte Autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). Jogos do Campeonato Saudita compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Saudita

  • 10h50min — Al-Taawon x Al-Okhdood — Sem transmissão
  • 12h50min — Neom x Dhamk  — GOAT (YouTube) 
  • 14h30min — Al-Kholood x Al-Nassr — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Süperlig

  • 14h — Antalyaspor x Trabzonspor — Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano

  • 16h45min — Lazio x Genoa — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Italiano - Série B

  • 16h30min — Bari x Palermo — Sporty Net (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Bundesliga 

  • 16h30min — Colônia x Wolfsburg — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da 2.Bundesliga

  • 14h30min — Nürnberg x Preussen Münster — RC Sport (YouTube)
  • 14h30min — Magdeburg x Hannover 96 — OneFootball

Jogos de hoje (30/01/26) da Ligue 1 - França

  • 16h45min — RC Lens x Le Havre — Cazé TV (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) da Championship

  • 17h — Bristol City x Derby County — Disney+

Jogos de hoje (30/01/26) do Campeonato Carioca

  • 19h — Sampaio Corrêa-RJ x Boavista — Premiere
  • 20h30min — Nova Iguaçu x Bangu — Premiere

Jogos de hoje (30/01/26) do Paulistão A4

  • 20h — Barretos x Colorado Caieiras — Paulistão (YouTube)

Jogos de hoje (30/01/26) do OFC Pro League

  • 22h30min — Vanuatu United x Tahiti United — FIFA+

