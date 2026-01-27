Jogos hoje (27/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (27/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (27/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 (27/01/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Egípcio
- 12h — Al-Ahly x Wadi Degla — Link Sport Club (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Alemão
- 14h30min — Weder Bremen x Hoffenheim — OneFootball
- 14h30min — St. Pauli x RB Leipzig — OneFootball
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Maricá x Sampaio Corrêa-RJ — Premiere
Jogos de hoje (27/01/26) da Copa da Itália
- 17h — Fiorentina x Como — SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Inglês (3ª div)
- 17h — Doncaster Rovers x Leyton Orient — Disney+
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Cearense
- 19h — Iguatu x Horizonte — FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Baiano
- 19h15min — Galícia x Atlético-BA — TVE BA (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Mato-Grossense
- 20h30min — Cuiabá x União-MT — FMF TV (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Capixaba
- 21h — Desp. Ferroviária x Rio Branco-ES — TVE ES (YouTube)
Jogos de hoje (27/01/26) do Campeonato Argentino
- 22h15min — Atlético Tucumán x Central Córdoba — Disney+
