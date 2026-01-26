Jogos hoje (26/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (26/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 (26/01/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Saudita

12h20min — Al-Hazem x Damac — GOAT (YouTube)



14h30min — Al-Ittihad x Al-Akhdoud — GOAT (YouTube) e BandSports



14h30min — Al-Nassr x Al-Taawoun — GOAT (YouTube) e SporTV

Jogos de hoje (26/01/26) da Süper Lig

14h — Eyüpspor x Besiktas — Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da LaLiga

17h — Girona x Getafe — Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da LaLiga 2

16h30min — Ceuta x Cultural Leonesa — Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da Serie A (Itália)

16h45min — Hellas Verona x Udinese — espnbrasil (YouTube)

e Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da Ligue 2 (França)

16h45min — Le Mans x Dunkerque — SportyNet (YouTube)



Jogos de hoje (26/01/26) da Premier League

17h — Everton x Leeds United — XSports e Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da Championship

17h — Norwich City x Coventry City — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Argentino

17h — Platense x Instituto Córdoba — Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Carioca

17h — Madureira x Portuguesa-RJ — Premiere



20h30min — Nova Iguaçu x Volta Redonda — Premiere

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Gaúcho

19h — São José-RS x Caxias — gzhdigital (YouTube)

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Capixaba

19h — Vilavelhense x Real Noroeste — TVE (ES) e tveespiritosanto (YouTube)



Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Piauiense

19h — Piauí x Parnahyba — SBT (PI) e TVCidadeVerdePI (YouTube)



Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Paulista (A1)

20h — Portuguesa x Guarani — TNT e HBO MAX

Jogos de hoje (26/01/26) do Campeonato Cearense

20h30min — Fortaleza x Floresta — GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (26/01/26) da Liga Portugal

17h15min — Porto x Gil Vicente — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (26/01/26) da Serie Rio de La Plata

21h — Paysandu x Miramar Misiones — Disney+

Leia mais sobre futebol: