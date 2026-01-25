Jogos hoje (25/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (25/01/26)

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Cearense

18h — Ferroviário x Ceará — Verdes Mares, GOAT (YouTube) e TV Ceará

Jogos de hoje (25/01/26) da Copinha

11h — Cruzeiro x São Paulo — Globo, Sportv e CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Paulista (A1)

16h — Santos x Red Bull Bragantino — TNT e HBO MAX



18h30min — Portuguesa x Ituano — HBO MAX



18h30min — Novorizontino x Botafogo-SP — HBO MAX



20h30min — Guarani x Noroeste — HBO MAX

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Paulista (A2)

10h — Capivariano x Sertãozinho — Paulistão (YouTube)



10h — Monte Azul x Primavera — Paulistão (YouTube)



10h — Rio Claro x Comercial — Paulistão (YouTube)



16h — São Bento x Portuguesa Santista — Paulistão (YouTube)

Jogos de hoje (25/01/26) da Premier League

11h — Tottenham x Leicester — ESPN e Disney+



11h — Crystal Palace x Brentford — ESPN 3 e Disney+



13h — Arsenal x Manchester United — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Inglês (2ª div)

09h — Derby County x Sheffield Wednesday — Disney+



12h — Preston x QPR — Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Espanhol (La Liga)

10h — Atlético de Madrid x Mallorca — ESPN 4 e Disney+



12h15min — Alavés x Getafe — Disney+



14h30min — Real Sociedad x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+



17h — Barcelona x Betis — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Espanhol (2ª div)

10h — Eibar x Almería — Disney+

12h15min — Racing Santander x Tenerife — Disney+



14h30min — Zaragoza x Castellón — Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Italiano (Serie A)

08h30min — Milan x Parma — ESPN e Disney+



11h — Udinese x Roma — Disney+



14h — Verona x Napoli — Disney+



16h45min — Juventus x Inter de Milão — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) da Bundesliga

11h30min — Borussia Dortmund x Werder Bremen — Canal GOAT (YouTube)



13h30min — RB Leipzig x Bayer Leverkusen — CazéTV (YouTube)



15h30min — Freiburg x Bayern München — OneFootball

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Alemão (2ª div)

09h30min — Schalke 04 x Hannover 96 — OneFootball

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Português

12h30min — Estoril x Vitória de Guimarães — Disney+



15h — Porto x Santa Clara — Disney+



17h30min — Braga x Boavista — Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Carioca

15h30min — Madureira x Portuguesa-RJ — Premiere



18h — Fluminense x Flamengo — Globo, GE TV (YouTube) e Premiere



20h30min — Boavista x Vasco — Sportv e Premiere

Jogos de hoje (25/01/26) da Supercopa Uruguai



20h30min — Nacional x Peñarol — Disney+

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Saudita

14h30min — Al-Fayha x Al-Fateh — BandSports

Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Francês



11h00min — Nantes x Lyon — CazéTV (YouTube)