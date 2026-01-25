Jogos hoje (25/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (25/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (25/01/26)
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Cearense
- 18h — Ferroviário x Ceará — Verdes Mares, GOAT (YouTube) e TV Ceará
Jogos de hoje (25/01/26) da Copinha
- 11h — Cruzeiro x São Paulo — Globo, Sportv e CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Paulista (A1)
- 16h — Santos x Red Bull Bragantino — TNT e HBO MAX
- 18h30min — Portuguesa x Ituano — HBO MAX
- 18h30min — Novorizontino x Botafogo-SP — HBO MAX
- 20h30min — Guarani x Noroeste — HBO MAX
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Paulista (A2)
- 10h — Capivariano x Sertãozinho — Paulistão (YouTube)
- 10h — Monte Azul x Primavera — Paulistão (YouTube)
- 10h — Rio Claro x Comercial — Paulistão (YouTube)
- 16h — São Bento x Portuguesa Santista — Paulistão (YouTube)
Jogos de hoje (25/01/26) da Premier League
- 11h — Tottenham x Leicester — ESPN e Disney+
- 11h — Crystal Palace x Brentford — ESPN 3 e Disney+
- 13h — Arsenal x Manchester United — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Inglês (2ª div)
- 09h — Derby County x Sheffield Wednesday — Disney+
- 12h — Preston x QPR — Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Espanhol (La Liga)
- 10h — Atlético de Madrid x Mallorca — ESPN 4 e Disney+
- 12h15min — Alavés x Getafe — Disney+
- 14h30min — Real Sociedad x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Barcelona x Betis — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Espanhol (2ª div)
- 10h — Eibar x Almería — Disney+
- 12h15min — Racing Santander x Tenerife — Disney+
- 14h30min — Zaragoza x Castellón — Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Italiano (Serie A)
- 08h30min — Milan x Parma — ESPN e Disney+
- 11h — Udinese x Roma — Disney+
- 14h — Verona x Napoli — Disney+
- 16h45min — Juventus x Inter de Milão — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) da Bundesliga
- 11h30min — Borussia Dortmund x Werder Bremen — Canal GOAT (YouTube)
- 13h30min — RB Leipzig x Bayer Leverkusen — CazéTV (YouTube)
- 15h30min — Freiburg x Bayern München — OneFootball
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Alemão (2ª div)
- 09h30min — Schalke 04 x Hannover 96 — OneFootball
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Português
- 12h30min — Estoril x Vitória de Guimarães — Disney+
- 15h — Porto x Santa Clara — Disney+
- 17h30min — Braga x Boavista — Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Carioca
- 15h30min — Madureira x Portuguesa-RJ — Premiere
- 18h — Fluminense x Flamengo — Globo, GE TV (YouTube) e Premiere
- 20h30min — Boavista x Vasco — Sportv e Premiere
Jogos de hoje (25/01/26) da Supercopa Uruguai
- 20h30min — Nacional x Peñarol — Disney+
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Saudita
- 14h30min — Al-Fayha x Al-Fateh — BandSports
Jogos de hoje (25/01/26) do Campeonato Francês
11h00min — Nantes x Lyon — CazéTV (YouTube)
