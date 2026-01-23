Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (23/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (23/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (23/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26). Jogos do Campeonato Espanhol e da Bundesliga compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Turco

  • 14h — Trabzonspor x Kasmpaa— Disney+

Jogos de hoje (23/01/26) da Bundesliga

  • 16h30min — St. Pauli x Hamburgo— Xsports e Canal GOAT(YouTube)

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Alemão - 2ª div

  • 14h30min — Arminia Bielefeld x Holstein Kiel — OneFootball
  • 14h30min — Darmstadl x Nurnbeng — Canal GOAT (YouTube)
  • 17h — Derby County x West Bromwich —  ESPN e Disney+ 

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Francês 

  • 16h — Auxerre x PSG  — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Italiano

  • 16h45min — Inter de Milão x Pisa — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Levante x Elche — ESPN (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Belga

  • 16h45min — St. Liege x Gent— DAZN

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Argentino

  • 22h15min — Tallares x Newell's Old Boys— ESPN e Disney+

Jogos de hoje (23/01/26) do Paulistão A3

  • 19h30min — XV de Jaú x União São João — Ulisses (YouTube)
  • 20h — Paulista de Jundaí x Itapirense — Paulistão (YouTube)

Jogos de hoje (23/01/26) da Serie Rio de La Plata

  • 20h — Paysandu-URU x Colón — Disney+
  • 22h — Montevideo City x Deportes Concepción  — Paulistão (YouTube)

