Jogos hoje (23/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (23/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (23/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26). Jogos do Campeonato Espanhol e da Bundesliga compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Turco
- 14h — Trabzonspor x Kasmpaa— Disney+
Jogos de hoje (23/01/26) da Bundesliga
- 16h30min — St. Pauli x Hamburgo— Xsports e Canal GOAT(YouTube)
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Alemão - 2ª div
- 14h30min — Arminia Bielefeld x Holstein Kiel — OneFootball
- 14h30min — Darmstadl x Nurnbeng — Canal GOAT (YouTube)
- 17h — Derby County x West Bromwich — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Francês
- 16h — Auxerre x PSG — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Inter de Milão x Pisa — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Espanhol
- 17h — Levante x Elche — ESPN (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Belga
- 16h45min — St. Liege x Gent— DAZN
Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Argentino
- 22h15min — Tallares x Newell's Old Boys— ESPN e Disney+
Jogos de hoje (23/01/26) do Paulistão A3
- 19h30min — XV de Jaú x União São João — Ulisses (YouTube)
- 20h — Paulista de Jundaí x Itapirense — Paulistão (YouTube)
Jogos de hoje (23/01/26) da Serie Rio de La Plata
- 20h — Paysandu-URU x Colón — Disney+
- 22h — Montevideo City x Deportes Concepción — Paulistão (YouTube)
