Jogos hoje (23/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (23/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 (23/01/26). Jogos do Campeonato Espanhol e da Bundesliga compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Turco

14h — Trabzonspor x Kasmpaa— Disney+



Jogos de hoje (23/01/26) da Bundesliga

16h30min — St. Pauli x Hamburgo— Xsports e Canal GOAT(YouTube)

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Alemão - 2ª div

14h30min — Arminia Bielefeld x Holstein Kiel — OneFootball



14h30min — Darmstadl x Nurnbeng — Canal GOAT (YouTube)



17h — Derby County x West Bromwich — ESPN e Disney+



Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Francês

16h — Auxerre x PSG — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Italiano

16h45min — Inter de Milão x Pisa — ESPN e Disney+



Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Espanhol

17h — Levante x Elche — ESPN (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Belga

16h45min — St. Liege x Gent— DAZN



Jogos de hoje (23/01/26) do Campeonato Argentino

22h15min — Tallares x Newell's Old Boys— ESPN e Disney+



Jogos de hoje (23/01/26) do Paulistão A3

19h30min — XV de Jaú x União São João — Ulisses (YouTube)

20h — Paulista de Jundaí x Itapirense — Paulistão (YouTube)



Jogos de hoje (23/01/26) da Serie Rio de La Plata

20h — Paysandu-URU x Colón — Disney+



22h — Montevideo City x Deportes Concepción — Paulistão (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: