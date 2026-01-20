Jogos hoje (20/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (20/01/26)
Atualizado às Autor Beatriz Duarte Tipo Notícia
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). Jogos da Champions League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Saudita
- 12h05min — Al-Shabab x Al-Najma — GOAT(YouTube)
- 14h30min — Al-Ahli x Al-Khaleej— GOAT(YouTube) e Band Sports
Jogos de hoje (20/01/26) da Copa da Ásia - Sub 23
- 08h30min — Japão x Coreia do Sul — Disney+
- 12h30min — Vietnã x China — Disney+
Jogos de hoje (20/01/26) da Champions League
- 12h30min — Kairat Almaty x Club Brugge — Space e HBO MAX
- 14h45min — Bodo x Manchester City — TNT e HBO MAX
- 17h — Real Madrid x Monaco — SBT, TNT e HBO MAX
- 17h — Sporting x PSG — Space e HBO MAX
- 17h — Internazionale x Arsenal — HBO MAX
- 17h — Tottenham x B. Dortmund — HBO MAX
- 17h — Copenhagen x B. Napoli — HBO MAX
- 17h — Villarreal x Ajax— HBO MAX
Jogos de hoje (20/01/26) da Copa da Inglaterra
- 16h45min — Salford x Swindon— Disney+
Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Inglês - 2ª div.
- 17h — Wrexham x Leicester— Xsposts e Disney+
Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Paulista
- 20h — Novorizontino x Palmeiras — TNT e HBO MAX
Jogos de hoje (20/01/26) do Amistoso
- 20h — Miramar x Colón — Disney+
- 22h15min — Cerro Largo x Dep. Concepción — Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente