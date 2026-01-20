Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (20/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (20/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (20/01/26)
Atualizado às Autor Beatriz Duarte
Autor
Beatriz Duarte Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). Jogos da Champions League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Saudita

  • 12h05min — Al-Shabab x Al-Najma — GOAT(YouTube)
  • 14h30min — Al-Ahli x Al-Khaleej— GOAT(YouTube) e Band Sports 

Jogos de hoje (20/01/26) da Copa da Ásia - Sub 23

  • 08h30min — Japão x Coreia do Sul — Disney+
  • 12h30min — Vietnã x China — Disney+

Jogos de hoje (20/01/26) da Champions League

  • 12h30min — Kairat Almaty x Club Brugge — Space e HBO MAX
  • 14h45min — Bodo x Manchester City — TNT e HBO MAX
  • 17h — Real Madrid x Monaco — SBT, TNT e HBO MAX
  • 17h — Sporting x PSG  — Space e HBO MAX
  • 17h — Internazionale x Arsenal — HBO MAX
  • 17h — Tottenham x B. Dortmund — HBO MAX
  • 17h — Copenhagen x B. Napoli — HBO MAX
  • 17h — Villarreal x Ajax— HBO MAX

Jogos de hoje (20/01/26) da Copa da Inglaterra

  • 16h45min — Salford x Swindon— Disney+

Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Inglês - 2ª div.

  • 17h — Wrexham x Leicester— Xsposts e Disney+

Jogos de hoje (20/01/26) do Campeonato Paulista

  • 20h — Novorizontino x Palmeiras — TNT e HBO MAX

Jogos de hoje (20/01/26) do Amistoso

  • 20h — Miramar x Colón — Disney+
  • 22h15min — Cerro Largo x Dep. Concepción — Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:


 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar