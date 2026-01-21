Jogos hoje (21/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (21/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 (21/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Champions League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Cearense
- 21h30min— Tirol x Ceará — GOAT (YouTube) e Globo (CE)
- 21h30min — Floresta x Iguatu— FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Saudita
- 12h30min — Al-Okhdood x Al-Riaydh — GOAT (YouTube)
- 14h30min — Damac x Al-Nassr — GOAT (YouTube) e BandSpots
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Neerlandês
- 14h45min — AZ Alkmaar x Excelsior (Neerlandês) — Disney+
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Inglês - 2ª div.
- 17h — Stoke City x Middlesbrough — XSports e Disney+
Jogos de hoje (21/01/26) da Champions League
- 14h45min — Galatasaray x Atlético Madrid — TNT e HBO MAX
- 14h45min — Qarabag x E. Frankfurt — Space e HBO MAX
- 17h — Atalanta x Athletic Bilbao — HBO MAX
- 17h — Bayern Munchen x Saint-Gilloise — HBO MAX
- 17h — Chelsea x Pafos — HBO MAX
- 17h — Juventus x Benfica — HBO MAX
- 17h — O. Marseille x Liverpool — Space e HBO MAX
- 17h — Newcastle x PSV — HBO MAX
- 17h — Slavia Praha x Barcelona — TNT e HBO MAX
Jogos de hoje (21/01/26) do Amistoso
- 21h — Peñarol x Colo-Colo — Disney+
Jogos de hoje (21/01/26) da Copa da Liga Inglesa Feminina
- 16h — Manchester City x Chelsea — GOAT (YouTube)
- 16h — Arsenal x Man. United — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Paulista
- 19h — Noroeste x Capivariano — HBO MAX
- 19h — São Paulo x Portuguesa — Record, CazéTV (YouTube) e HBO MAX
- 20h — Mirassol x Red Bull Bragantino — TNT e HBO MAX
- 21h30min — Ponte Preta x São Bernardo — HBO MAX
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Paulista - 2ª div.
- 15h — Juventus x Taubaté — Ulisses TV (YouTube)
- 19h — Sertãozinho x Grêmio Prudente — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Linense x Ituano — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 19h30min — São Bento x Monte Azul — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Votuporanguense x Santo André — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Ferroviária x Inter de Limeira — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Osasco Sporting x São José — Paulistão (YouTube)
- 20h — XV de Piracicaba x Água Santa — Ulisses TV (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Carioca
- 17h — Maricá x Bangu — Premiere
19h — Botafogo x Volta Redonda — Premiere
21h30min — Flamengo x Vasco — Globo (RJ), Sportv, Premiere e GE TV (YouTube
Jogos de hoje (21/01/26) da Copinha
- 21h30min — Grêmio x Cruzeiro — XSports e XSports (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Mineiro
- 19h — Pouso Alegre x Athletic Club — SportyNet (YouTube)
- 19h — Tombense x North — SportyNet+
- 20h — Uberlândia x Itabirito — SportyNet+
- 18h30min — Betim x URT — SportyNet (YouTube)
- 21h30min — América-MG x Atlético-MG — Globo (MG), SportyNet e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Gaúcho
- 19h — Internacional x Inter Santa Maria — Sportv e Premiere
- 19h — São Luiz x Novo Hamburgo — GZH (YouTube)
- 21h30min — Avenida x Ypiranga-RS — GZH (YouTube)
- 21h30min — Guarany de Bagé x Grêmio — Globo (RS) e Premiere
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Goiano
- 18h30min — Anapolina x CRAC — TV Brasil Central e TV Brasil Central (YouTube)
- 19h30min — Jataiense x Atlético-GO — GOAT (YouTube)
- 19h30min — Abecat x Goiatuba — FGF TV (YouTube)
- 20h40min — Goiás x Centro Oeste — TV Brasil Central e TV Brasil Central (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Paranaense
- 18h30min — Foz do Iguaçu x Cianorte — GOAT (YouTube)
- 20h — Operário-PR x FC Cascavel — GOAT (YouTube)
- 20h30min — Coritiba x São Joseense — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Catarinense
- 19h — Joinville x Carlos Renaux — SportyNet e SportyNet (YouTube)
- 20h — Brusque x Santa Catarina — SportyNet+
- 21h30min — Avaí x Chapecoense — Globo (SC)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Pernambucano
- 16h — Acad. Vitória x Maguary — FPF TV (YouTube)
- 19h — Sport x Decisão — GOAT (YouTube)
- 21h30min — Retrô x Santa Cruz — Globo (PE)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Alagoano
- 18h30min — Murici-AL x CSA — NN Play (YouTube)
- 18h30min — Penedense x CSE — NN Play (YouTube)
- 20h — ASA x Coruripe — NN Play (YouTube)
- 20h — CRB x Cruzeiro-AL — NN Play (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Mato-Grossense
- 20h — Luverdense x Mixto — FMF TV (YouTube)
- 20h — Operário-VG x Chapada — FMF TV (YouTube)
- 21h30min — Cuiabá x Sport Sinop — Globo (MT)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Sergipano
- 15h15min — América-SE x Atlético Gloriense — ITTV
- 20h — Confiança x Falcon — ITTV
- 20h — Itabaiana x Sergipe — ITTV
- 20h — Lagarto x Guarany-SE — ITTV
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Brasiliense
- 15h — Paranoá x Brasília — FFDF TV (YouTube)
- 19h30min — Ceilândia x ARUC — FFDF TV (YouTube)
- 20h30min — Gama x Samambaia — FFDF TV (YouTube)
Jogos de hoje (21/01/26) do Campeonato Maranhense
- 16h — Tuntum x Imperatriz — AÇO TV (YouTube)
- 19h30min — Moto Club x Sampaio Corrêa — TV Sampaio (YouTube)
