Jogos hoje (19/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (19/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (19/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/01/26). Jogos da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (19/01/26) da Copinha
- 18h30min — Palmeiras x Ibrachina — CazéTV (YouTube)
- 21h — São Paulo x Botafogo — XSports e XSports (YouTube)
Jogos de hoje (19/01/26) da Süperlig
- 14h — Besiktas x Kayserispor — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) do Campeonato Italiano - Serie A
- 14h30min — Cremonese x Hellas Verona — Disney+
- 16h45min — Lazio x Como 1907 — XSports e Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) da LaLiga
- 17h — Elche x Sevilla — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) da LaLiga 2
- 16h30min — Granada x Eibar — Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) da Premier League
- 17h — Brighton x Bournemouth — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) da Liga Portugal
- 17h15min — Estrela Amadora x Estoril Praia — Disney+
Jogos de hoje (19/01/26) do Campeonato Catarinense
- 19h30min — Criciúma x Concórdia — SportyNetBrasil (YouTube) e SportyNet
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente