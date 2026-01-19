Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (19/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (19/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Beatriz Duarte Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 (19/01/26). Jogos da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (19/01/26) da Copinha

  • 18h30min — Palmeiras x Ibrachina — CazéTV (YouTube)
  • 21h — São Paulo x Botafogo — XSports e XSports (YouTube)

Jogos de hoje (19/01/26) da Süperlig

  • 14h — Besiktas x Kayserispor — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) do Campeonato Italiano - Serie A

  • 14h30min — Cremonese x Hellas Verona — Disney+
  • 16h45min — Lazio x Como 1907 — XSports e Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) da LaLiga

  • 17h — Elche x Sevilla — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) da LaLiga 2

  • 16h30min — Granada x Eibar — Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) da Premier League

  • 17h — Brighton x Bournemouth — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) da Liga Portugal

  • 17h15min — Estrela Amadora x Estoril Praia — Disney+

Jogos de hoje (19/01/26) do Campeonato Catarinense

  • 19h30min — Criciúma x Concórdia — SportyNetBrasil (YouTube) e SportyNet

