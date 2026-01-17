Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (17/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (17/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Autor
Beatriz Duarte Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Cearense

  • 16h30min — Ceará x Iguatu — TVC Esporte (Youtube) 
  • 19h — Maranguape x Floresta — FCF TV

Jogos de hoje (17/01/26) da Copinha

  • 10h — Ituano x Palmeiras — Xsports (Youtube) e Record
  • 14h30min — Ibrachina x Internacional — Xsports e Xsports (Youtube)
  • 16h30min — Botafogo x Itaquaquecetuba — CazéTV (YouTube) e Record News
  • 18h30min — Bragantino x São Paulo — CazéTV (Youtube)

Jogos de hoje (17/01/26) da Bundesliga 

  • 11h30min — Hoffenheim x Bayer Leverkusen — Canal GOAT (YouTube), SporTV e  OneFootball
  • 11h30min — Borussia Dortmund x St. Pauli — Canal GOAT (YouTube), SportyNet e OneFootball
  • 11h30min — Hamburgo x Borussia Mönchengladbach —  OneFootball
  • 11h30min — Colônia x Mainz — OneFootball

Jogos de hoje (17/01/26) da Bundesliga 2

  • 09h — Dynamo Dresden x Greuther Fürth — OneFootball 
  • 09h — Preussen Munster x Karlsruher — OneFootball
  • 09h — Nürnbeng x Elversberg — OneFootball

Jogos de hoje (17/01/26) da Premier League 

  • 09h30min — Manchester United x Manchester City — Disney+
  • 12h — Chelsea x Brentford — ESPN e Disney+
  • 12h — Liverpool x Burnley — ESPN e Disney+
  • 12h — Tottenham x West Ham — Disney+
  • 14h30min — Nottingham Forest x Arsenal — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/01/26) da La Liga

  • 10h — Real Madrid x Levante — ESPN e Disney+
  • 12h15min — Mallorca x Athletic Bilbao — ESPN e Disney+
  • 17h — Real Betis x Villarreal — Disney+

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Italiano 

  • 11h — Udinese x Inter de Milão — Disney+
  • 14h — Napoli x Sassuolo — ESPN e Disney+
  • 16h45min — Cagliari x Juventus — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Português

  • 17h30min — Rio Ave x Benfica — Disney+

Jogos de hoje (17/01/26) da Ligue 2

  • 10h — Troyes x Reims — SportyNet Brasil (YouTube)

Jogos de hoje (17/01/26) da Eredivisie 

  • 12h30min — Ajax x Go Ahead Eagles — Disney+
    16h — Fortuna Sittard x PSV — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Paulista 

  • 16h — Água Santa x São Bento — Paulistão (YouTube)
  • 17h — Portuguesa x Velo Clube — HBO Max

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Pernambucano 

  • 17h — Santa Cruz x Vitória das Tabocas — Canal GOAT / FPF TV

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Baiano 

  • 16h — Bahia x Galícia — TVE Bahia (YouTube)

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Potiguar 

  • 16h — ABC x Santa Cruz de Natal — Canal GOAT
  • 16h — Potiguar de Mossoró x Quinho — TV FNF

Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Amazonense 

  • 16h30min — Parintins x Princesa do Solimões — NSports (YouTube)
  • 16h30min — Nacional-AM x Amazonas — TV A Crítica (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar