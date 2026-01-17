Jogos hoje (17/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (17/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026 (17/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Cearense
- 16h30min — Ceará x Iguatu — TVC Esporte (Youtube)
- 19h — Maranguape x Floresta — FCF TV
Jogos de hoje (17/01/26) da Copinha
- 10h — Ituano x Palmeiras — Xsports (Youtube) e Record
- 14h30min — Ibrachina x Internacional — Xsports e Xsports (Youtube)
- 16h30min — Botafogo x Itaquaquecetuba — CazéTV (YouTube) e Record News
- 18h30min — Bragantino x São Paulo — CazéTV (Youtube)
Jogos de hoje (17/01/26) da Bundesliga
- 11h30min — Hoffenheim x Bayer Leverkusen — Canal GOAT (YouTube), SporTV e OneFootball
- 11h30min — Borussia Dortmund x St. Pauli — Canal GOAT (YouTube), SportyNet e OneFootball
- 11h30min — Hamburgo x Borussia Mönchengladbach — OneFootball
- 11h30min — Colônia x Mainz — OneFootball
Jogos de hoje (17/01/26) da Bundesliga 2
- 09h — Dynamo Dresden x Greuther Fürth — OneFootball
- 09h — Preussen Munster x Karlsruher — OneFootball
- 09h — Nürnbeng x Elversberg — OneFootball
Jogos de hoje (17/01/26) da Premier League
- 09h30min — Manchester United x Manchester City — Disney+
- 12h — Chelsea x Brentford — ESPN e Disney+
- 12h — Liverpool x Burnley — ESPN e Disney+
- 12h — Tottenham x West Ham — Disney+
- 14h30min — Nottingham Forest x Arsenal — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/01/26) da La Liga
- 10h — Real Madrid x Levante — ESPN e Disney+
- 12h15min — Mallorca x Athletic Bilbao — ESPN e Disney+
- 17h — Real Betis x Villarreal — Disney+
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Italiano
- 11h — Udinese x Inter de Milão — Disney+
- 14h — Napoli x Sassuolo — ESPN e Disney+
- 16h45min — Cagliari x Juventus — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Português
- 17h30min — Rio Ave x Benfica — Disney+
Jogos de hoje (17/01/26) da Ligue 2
- 10h — Troyes x Reims — SportyNet Brasil (YouTube)
Jogos de hoje (17/01/26) da Eredivisie
- 12h30min — Ajax x Go Ahead Eagles — Disney+
16h — Fortuna Sittard x PSV — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Paulista
- 16h — Água Santa x São Bento — Paulistão (YouTube)
- 17h — Portuguesa x Velo Clube — HBO Max
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Pernambucano
- 17h — Santa Cruz x Vitória das Tabocas — Canal GOAT / FPF TV
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Baiano
- 16h — Bahia x Galícia — TVE Bahia (YouTube)
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Potiguar
- 16h — ABC x Santa Cruz de Natal — Canal GOAT
- 16h — Potiguar de Mossoró x Quinho — TV FNF
Jogos de hoje (17/01/26) do Campeonato Amazonense
- 16h30min — Parintins x Princesa do Solimões — NSports (YouTube)
- 16h30min — Nacional-AM x Amazonas — TV A Crítica (YouTube)
