Jogos hoje (15/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (15/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 (15/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Cearense

  • 20h30min — Fortaleza x Quixadá — Canal GOAT (YouTube), TV Ceará (aberta) e Youtube/TVC Esporte

Jogos de hoje (15/01/26) da Copinha

  • 10h — Fortaleza x Itaquaquecetuba — Xsports e Xsports (Youtube)
  • 11h — Internacional x Nacional-SP — CazéTV (Youtube)
  • 14h30min — Red Bull Bragantino x Canaã-DF — Xsports e Xsports (Youtube)
  • 15h— Palmeiras x Flamengo-SP  — Xsports e Xsports (Youtube)
  • 15h — Santo André x Ibrachina — Ulisses Costa TV (Youtube)
  • 17h — Fluminense x Ituano — CazéTV (Youtube)
  • 19h — São Paulo x Operário-PR — Xsports e Xsports (Youtube)
  • 21h30min — Juventude x Botafogo — Xsports e Xsports (Youtube)

Jogos de hoje (15/01/26) da Bundesliga

  • 16h30min — Augsburg x Union Berlin — OneFootball

Jogos de hoje (15/01/26) Série A - Itália

  • 14h30min — Hellas Verona x Bologna — ESPN 2 e Disney+
  • 16h45min — Como 1907 x Milan — Disney+

Jogos de hoje (15/01/26) da Copa do Rei

  • 17h — Racing Santander x Barcelona — ESPN e Disney+
  • 17h — Burgos x Valencia — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (15/01/26) da Série Rio de La Plata

  • 18h15min — Progreso x Atlético Tucumán — Disney+

Jogos de hoje (15/01/26) do Paulistão

  • 19h — Botafogo-SP x Noroeste — HBO Max
  • 19h30min — Red Bull Bragantino x Corinthians — CazéTV (YouTube), Record, TNT e HBO Max
  • 21h45min — São Paulo x São Bernardo — TNT e HBO Max

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Carioca

  • 17h — Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu — Premiere
  • 19h — Portuguesa-RJ x Botafogo — Premiere
  • 21h30min — Vasco da Gama x Maricá — Premiere

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Goiano

  • 18h30min — Inhumas x ABECAT Ouvidorense — TV Brasil Central (YouTube + TV)
  • 19h30min — CRAC x Goiás — Canal GOAT (Youtube)
  • 20h40min — Aparecidense x Atlético-GO — TV Brasil Central (YouTube + TV)

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Gaúcho

  • 19h — Monsoon x Internacional — SporTV e Premiere
  • 19h — Ypiranga x Guarany de Bagé — GZH Digital (Youtube)

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Acreano

  • 19h — Independência x Santa Cruz-AC — ffacTV (Youtube)

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Capixaba

  • 19h — Real Noroeste x Forte — TVeespiritosanto (Youtube) e TVE (ES)

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Paranaense

  • 19h — São Joseense x Cianorte — Canal GOAT (Youtube)

 

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Catarinense

  • 20h — Joinville x Criciúma — SportyNet (YouTube) e SportyNet
  • 20h30min — Marcílio Dias x Santa Catarina — Metrópoles Esportes (Youtube) e SportyNet

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Alagoano

  • 20h — CRB x Murici — NNPlayOficial (Youtube)

Jogos de hoje (15/01/26) do Campeonato Potiguar

  • 20h — Globo FC x América de Natal — Canal GOAT (Youtube)

