Jogos hoje (14/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (14/01/26) do Campeonato Cearense

19h — Iguatu x Tirol — FCF TV

21h30min — Ceará x Maranguape — GOAT (YouTube), TV Ceará (aberta) e Youtube/TVC Esporte



Jogos de hoje (14/01/26) da Copinha

14h30 — Mirassol x América-RN — XSports (YouTube) e XSports

15h — Atletico-PI x América-MG — Premiere



15h — Ceará x Grêmio Prudente — CazéTV (YouTube)



17h – Cruzeiro x Ponte Preta — CazéTV (YouTube)



18h45min – Chapecoense x Grêmio — XSports (YouTube) e XSports



19h30min – Botafogo-SP x Guanabara City — XSports (YouTube)



21h15min – Ferroviária x Santos — XSports (YouTube) e XSports



21h30min – XV de Jaú x Guarani — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (14/01/26) do Campeonato Saudita

11h45min – Al-Qadsiah x Al-Fayha — Canal GOAT (YouTube)



14h30min – Al-Ahli x Al-Taawon — SporTV 2 e Canal GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (14/01/26) da Bundesliga

14h30min — Stuttgart x Eintracht Frankfurt — Canal GOAT (YouTube)



16h30min — Borussia Dortmund x Werder Bremen — CazéTV (YouTube) e XSports



16h30min — Hamburgo x Bayer Leverkusen — Canal GOAT (YouTube) e SporTV



16h30min — Mainz 05 x Heidenheim — OneFootball

Jogos de hoje (14/01/26) da Copa da Itália

14h30min – Napoli x Parma — ESPN 4 e Disney+



16h45min – Internazionale x Lecce — Disney+

Jogos de hoje (14/01/26) da Copa das Nações Africanas

14h – Senegal x Egito — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)



17h – Nigéria x Marrocos — BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (14/01/26) da Copa do Rei

17h – Alavés x Rayo Vallecano — Disney+



17h – Albacete x Real Madrid — Disney+



17h – Bétis x Elche — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (14/01/26) do Campeonato Alemão

14h30min – Wolfsburg x St. Pauli — Canal GOAT (YouTube)



16h30min – Hoffenheim x B. M’gladbach — OneFootball



16h30min – Köln x Bayern München — XSports, SporTV e Canal GOAT (YouTube)



16h30min – RB Leipzig x Freiburg — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (14/01/26) da Copa da Liga Inglesa

17h – Chelsea x Arsenal — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/01/26) da Taça de Portugual

15h45min – Fafe x Braga — NSports (YouTube)



17h45min – Porto x Benfica — NSports (YouTube)

