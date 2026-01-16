Jogos hoje (16/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (16/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 (16/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Cearense
- 19h — Ferroviário x Horizonte — FCF TV, TV Ceará (aberta) e Youtube/TVC Esporte
Jogos de hoje (16/01/26) da Copinha
- 16h — Atlético-PI x Guanabara City — CazéTV (Youtube)
- 18h30min — Grêmio x América-RN — Xsports e Xsports (Youtube)
- 20h45min — Ceará x XV de Jaú — Xsports e Xsports (Youtube)
- 21h30min — Cruzeiro x Santos — CazéTV (Youtube)
Jogos de hoje (16/01/26) da Bundesliga
- 16h30min — Werder Bremen x Eintracht Frankfurt — OneFootball e Canal GOAT (Youtube)
Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Saudita
- 10h40min — Al-Najma x Al-Fateh — Canal GOAT (Youtube)
- 11h45min — Al Khaleej x Al-Okhdood — Sem transmissão
- 14h30min — Al-Ittihad x Al-Ettifaq — Canal GOAT (Youtube) e BandSports
Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Espanhol
- 17h — Espanyol x Girona — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Pisa x Atlanta— Disney+
Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Francês
- 15h — Monaco x Lorient — Sem transmissão
- 17h — Paris Saint-Germain x Lille — Prime Vídeo
Leia mais sobre futebol: