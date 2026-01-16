Jogos hoje (16/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (16/01/26)

Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Cearense

19h — Ferroviário x Horizonte — FCF TV, TV Ceará (aberta) e Youtube/TVC Esporte



Jogos de hoje (16/01/26) da Copinha

16h — Atlético-PI x Guanabara City — CazéTV (Youtube)



18h30min — Grêmio x América-RN — Xsports e Xsports (Youtube)

20h45min — Ceará x XV de Jaú — Xsports e Xsports (Youtube)

21h30min — Cruzeiro x Santos — CazéTV (Youtube)

Jogos de hoje (16/01/26) da Bundesliga

16h30min — Werder Bremen x Eintracht Frankfurt — OneFootball e Canal GOAT (Youtube)

Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Saudita

10h40min — Al-Najma x Al-Fateh — Canal GOAT (Youtube)



11h45min — Al Khaleej x Al-Okhdood — Sem transmissão

14h30min — Al-Ittihad x Al-Ettifaq — Canal GOAT (Youtube) e BandSports

Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Espanhol

17h — Espanyol x Girona — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Italiano

16h45min — Pisa x Atlanta— Disney+

Jogos de hoje (16/01/26) do Campeonato Francês

15h — Monaco x Lorient — Sem transmissão

17h — Paris Saint-Germain x Lille — Prime Vídeo



