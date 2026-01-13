Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (13/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (13/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 13 de janeiro de 2026 (13/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (13/01/26) do Campeonato Cearense

  • 19h — Maracanã x Horizonte — FCF TV

Jogos de hoje (13/01/26) da Copinha

  • 11h — Fortaleza x Novorizontino — XSports (YouTube) e XSports
  • 11h — Operário Ferroviário x Independente-AP — Paulistão (YouTube)
  • 11h — Ituano x Água Santa — Paulistão (YouTube)
  • 11h — Nacional x Juventus da Mooca — Paulistão (YouTube)
  • 14h30min — Retrô x Internacional — XSports (YouTube) e XSports
  • 15h — Ibrachina x Atlético-MG — CazéTV (YouTube)
  • 15h — Juventude x Águia de Marabá — XSports (YouTube)
  • 15h — Red Bull Bragantino x Comercial Tietê — Paulistão (YouTube)
  • 15h — Canaã-DF x Figueirense — Paulistão (YouTube)
  • 15h — Itaquaquecetuba x União Rondonópolis — Paulistão  (YouTube)
  • 18h30min — Fluminense x Referência-SP — CazéTV (YouTube)
  • 19h — Audax x Santo André — Paulistão (YouTube)
  • 19h30min — Palmeiras x Vitória — XSports (YouTube) e XSports
  • 20h30min — São Paulo x Portuguesa — CazéTV (YouTube)
  • 21h45min — Botafogo x São José-SP — XSports (YouTube) e XSports

Jogos de hoje (13/01/26) do Campeonato Saudita

  • 12h25min — Al-Okhdood x Al-Kholood — GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Damac x Al-Ittihad — GOAT (YouTube) e SporTV
  • 14h30min — Al-Fateh x Al-Riyadh — BandSports

Jogos de hoje (13/01/26) da Bundesliga

  • 14h30min — Stuttgart x Eintracht Frankfurt — GOAT (YouTube) e OneFootball
  • 16h30min — Borussia Dortmund x Werder Bremen — CazéTV (YouTube), XSports e OneFootball
  • 16h30min — Hamburgo x Bayer Leverkusen — GOAT (YouTube), SporTV e OneFootball
  • 16h30min — Mainz 05 x Heidenheim — OneFootball 

Jogos de hoje (13/01/26) da Copa da Itália

  • 17h — Roma x Torino — SportyNet (YouTube) 

Jogos de hoje (13/01/26) da Copa da Liga Inglesa

  • 17h — Newcastle x Manchester City — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (13/01/26) da Copa do Rei

  • 17h — Cultural Leonese x Athletic Bilbao — ESPN 2 e Disney+
  • 17h — Real Sociedad x Osasuna — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid — Disney+

Jogos de hoje (13/01/26) da Copa da Holanda

  • 17h — Utrecht x Twente — NSports (YouTube)

Jogos de hoje (13/01/26) do Campeonato Paulista

  • 19h — Novorizontino x Guarani — TNT e HBO Max
  • 21h30min — Capivariano x Portuguesa — HBO Max

