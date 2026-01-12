Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (12/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Beatriz Duarte Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 (12/01/26). Jogos da Copinha e da Copa da França compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/01/26) da Copinha

  • 11h — Cruzeiro x Meia Noite — XSports (YouTube)
  • 14h45min — Botafogo-SP x Vasco da Gama — XSports (YouTube)
  • 15h — Bahia x Atlético-PI — CazéTV (YouTube)
  • 15h15min — Grêmio x Atlético-BA — XSports (YouTube)
  • 17h30min — Santos x Cuiabá — CazéTV (YouTube)
  • 18h — América-MG x Inter de Limeira — (YouTube)
  • 18h30min — Goiás x Mirassol — (YouTube)
  • 18h45min — Athletico-PR x Ceará — XSports (YouTube)
  • 19h — Chapecoense x Votuporanguense — (YouTube)
  • 19h — Ferroviária x Real Brasília — (YouTube)
  • 19h — Grêmio Prudente x Osasco Sporting — (YouTube)
  • 19h — Guanabara City x Tuna Luso — (YouTube)
  • 20h — Athletic Club x XV de Jaú — (YouTube)
  • 20h30min — Ponte Preta x Francana — (YouTube)
  • 21h — Sport x América-RN — XSports (YouTube)
  • 21h20min — Corinthians x Guarani — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (12/01/26) do Campeonato Saudita

  • 12h10min — Al-Hazem x Al-Najma — Canal GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Hilal x Al-Nassr — BandSports e (YouTube)

Jogos de hoje (12/01/26) do Campeonato Italiano

  • 14h30min — Genoa x Cagliari — ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min — Juventus x Cremonese — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (12/01/26) da Copa da Inglaterra 

  • 16h45min — Liverpool x Barnsley — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (12/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 16h30min — Huesca x Córdoba — Disney+
  • 17h — Sevilla x Celta de Vigo — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (12/01/26) da Copa da França

  • 17h10min — PSG x Paris FC — SportyNet (YouTube)

