Jogos hoje (11/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (11/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (11/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026 (11/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (11/01/26) do Campeonato Cearense
- 16h — Maranguape x Tirol — FCF TV
- 18h — Ferroviário x Fortaleza — Globo (CE) e Canal GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (11/01/26) da Copinha
- 08h45min — Água Santa x Brasiliense — Paulistão (YouTube)
- 08h45min — Batalhão-TO x Monte Roraima — Paulistão (YouTube)
- 11h — Sfera x Fluminense — Record (RJ) e Xsports (YouTube)
- 11h45min — Palmeiras x Remo — Record (SP) e Xsports
Jogos de hoje (11/01/26) da La Liga
- 10h — Rayo Vallecano x Mallorca — ESPN (YouTube) e Disney+
- 12h15min — Levante x Espanyol — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (11/01/26) do Campeonato Paulista
- 16h — Corinthians x Ponte Preta — TNT e HBO MAX
- 17h — Velo Clube x Botafogo-SP — HBO MAX
- 18h15min — Noroeste x Red Bull Bragantino — HBO MAX
- 20h30min — Mirassol x São Paulo — CazeTV (YouTube), Record e HBO MAX
Jogos de hoje (11/01/26) do Campeonato Paulista A2
- 10h — São Bento x XV de Piracicaba — Paulistão (YouTube), UlissesCostaTV (YouTube) e MetrópolesTV (YouTube)
- 10h — Juventus da Mooca x Santo André — MetrópolesTV (YouTube)
- 10h — Monte Azul x Inter de Limeira — Paulistão (YouTube)
- 10h — Linense x São José-SP — Paulistão (YouTube)
Jogos de hoje (11/01/26) da Copa da Inglaterra
- 09h — Derby County x Leeds United — ESPN e Disney+
- 11h — Portsmouth x Arsenal — ESPN e Disney+
- 11h30min — West Ham x Queens Park Rangers — ESPN 4 e Disney+
- 11h30min — Norwich City x Walssall — Disney+
- 11h30min — Swansea City x West Bromwich — Disney+
- 11h30min — Hull City x Blackburn Rovers — Disney+
- 11h30min — Sheffield United x Mansfield Town — Disney+
- 13h30min — Manchester United x Brighton — Disney+
Jogos de hoje (11/01/26) da Copa da França
- 14h — Nantes x Nice (Copa da França) — SportyNetBrasil (YouTube)
- 17h — Lille x Lyon (Copa da França) — SportyNetBrasil (YouTube)
Jogos de hoje (11/01/26) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Lecce x Parma — Disney+
- 11h — Fiorentina x Milan — CazeTV (YouTube) e Disney+
- 13h30min — Bayern de Munique x Wolfsburg — CazeTV (YouTube), RedeTV, Sportv e OneFootball
- 14h — Hellas Verona x Lazio — Xsports e Disney+
- 16h45min — Inter de Milão x Napoli — ESPN 4 e Disney+
Leia mais sobre futebol: