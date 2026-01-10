Jogos hoje (10/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (10/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 10 de janeiro de 2026 (10/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (10/01/26) do Campeonato Cearense
- 16h30min — Floresta x Ceará — Canal GOAT (YouTube) e TVC Esporte (YouTube)
- 19h — Quixadá x Maracanã — FCF TV
Jogos de hoje (10/01/26) da Copinha
- 08h45min — Real Brasília x União Cacoalense-RO — Paulistão (YouTube)
- 08h45min — Portuguesa Santista x CSE — Paulistão (YouTube)
- 11h — Grêmio São-Carlense x Santos — Xsports
- 11h — Nacional-SP x Internacional — CazeTV (YouTube)
- 13h — Red Bull Bragantino x São Luis-MA — Paulistão (YouTube)
- 13h — XV de Piracicaba x Canaã — Paulistão (YouTube)
- 13h — Portuguesa x Operário Ferroviário — Paulistão (YouTube)
- 13h — São José-SP x Nacional-AM — Paulistão (YouTube)
- 13h — Centro Olímpico x Confiança-PB — Paulistão (YouTube)
- 13h — Novorizontino x Juventude Samas-MA — Paulistão (YouTube)
- 13h — Ituano x Ivinhema — Paulistão (YouTube)
- 13h — Santo André x Ferroviário — Paulistão (YouTube)
- 15h — Ferroviária x Cuiabá — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Cosmopolitano x Figueirense — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Comercial Tietê x Criciúma — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Paulínia x Vila Nova — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Atlético Guaratinguetá x Juventude — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — União Mogi x Fortaleza — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Itaquaquecetuba x Náutico — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Referência x Real Sport Club-RS — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Ibrachina x Bangu — Paulistão (YouTube)
- 16h15min — Maruinense-SE x Independente-AP — Paulistão (YouTube)
- 16h45min — Águia de Marabá x Estrela de Março-BA — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — America-RJ x Quixadá — Paulistão (YouTube)
- 18h30min — Real Soccer x São Paulo — CazeTV (YouTube)
- 18h45min — União Rondonópolis x Quinho FC-RN — Paulistão (YouTube)
- 19h — Taubaté x Botafogo — Xsports
- 21h — Audax x Atlético-MG — Xsports
Jogos de hoje (10/01/26) da La Liga
- 10h — Real Oviedo CF x Real Betis — ESPN e Disney+
- 12h15min — Villarreal x Deportivo Alavés — Disney+
- 14h30min — Girona FC x CA Osasuna — ESPN e Disney+
- 17h — Valencia x Elche — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (10/01/26) do Campeonato Paulista
- 15h — São Bernardo FC x Capivariano — HBO Max
- 16h — Santos x Novorizontino — HBO Max, TNT
- 18h30min — Guarani SP x Primavera SP — HBO Max
- 20h30min — Portuguesa x Palmeiras — CazeTV (YouTube), HBO Max, Record Plus, R7, Record
Jogos de hoje (10/01/26) do Campeonato Paulista A2
- 18h — Grêmio Prudente x Ituano — MetrópolesTV (YouTube)
- 18h — Votuporanguense x Água Santa — Paulistão (YouTube)
- 19h — Sertãozinho x Taubaté — UlissesCostaTV (YouTube)
Jogos de hoje (10/01/26) da Copa da Inglaterra
- 09h15min — Everton x Sunderland — ESPN e Disney+
- 09h15min — Macclesfield x Crystal Palace — ESPN 3 e Disney+
- 09h15min — Wolverhampton x Shrewsbury Town — Disney+
- 09h15min — Chelteham x Leicester City — Disney+
- 12h — Manchester City x Exeter City — ESPN e Disney+
- 12h — Newcastle x Bournemouth — ESPN 4 e Disney+
- 12h — Sheffield Wednesday x Brentford — Disney+
- 12h — Fulham x Middlesbrough — Disney+
- 12h — Burnley x Millwall — Disney+
- 12h — Stoke City x Coventry City — Disney+
- 12h — Boreham Wood x Burton Albion — Disney+
- 12h — Doncaster x Southampton — Disney+
- 12h — Ipswich Town x Blackpool — Disney+
- 12h — Salford City x Swindon Town — Disney+
- 14h45min — Tottenham x Aston Villa — ESPN e Disney+
- 14h45min — Bristol City x Watford — Disney+
- 14h45min — Grimsby Town x Weston-Super-Mare — Disney+
- 14h45min — Cambridge United x Birmingham City — Disney+
- 17h — Charlton x Chelsea — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (10/01/26) da Bundesliga
- 11h30min — St. Pauli x RB Leipzig — Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
- 11h30min — Freiburg x Bundesliga — Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
- 11h30min — Werder Bremen x Hoffenheim — OneFootball
- 11h30min — Heidenheim x Colônia — OneFootball
- 11h30min — Union Berlin x Mainz — OneFootball
- 14h30min — Bayer Leverkusen x Stuttgart — Canal GOAT (YouTube), Xsports e OneFootball
Jogos de hoje (10/01/26) da Copa das Nações Africanas
- 13h — Argélia x Nigéria — Esporte na Band (YouTube), BandPlay e BandSports
- 16h — Egito x Costa do Marfim — Esporte na Band (YouTube), BandPlay e BandSports
Jogos de hoje (10/01/26) do Campeonato Italiano
- 11h — Como 1907 x Bologna — ESPN (YouTube) e Disney+
- 11h — Udinese x Pisa — Disney+
- 14h — Roma x Sassuolo — ESPN 4 e Disney
- 16h45min — Atalanta x Torino — Xsports e Disney+
Jogos de hoje (10/01/26) do Campeonato Saudita
- 10h10min — Al-Khaleej x Damac — BandSports e Canal GOAT (YouTube)
- 12h05min — Al-Taawon x Al-Shabab — Canal GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Kholood x Al-Ittihad — SporTV e Canal GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Okhdood x Al-Ahli Saudi — Canal GOAT (YouTube)
