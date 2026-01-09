Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (09/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (09/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Beatriz Duarte Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 (09/01/26). Jogos da Copa das Nações Africanas e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (09/01/26) da Copinha

  • 08h45min — Inter de Limeira x CSA — Paulistão (YouTube)
  • 11h — América-SP x Bahia — XSports e Paulistão (YT)
  • 13h — América-RN x Sobradinho — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Botafogo-SP x Tuna Luso — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Capivariano x Rio Branco-ES — Paulistão (YouTube)
  • 13h — São Bento x FC Cascavel — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Volta Redonda x Atlético-AL — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Bandeirante x Santa Cruz — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Flamengo-SP x Vitória — Ulisses TV (YouTube)
  • 15h15min — Juventus-SP x Retrô — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Santa Fé x Chapecoense — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Tanabi x Goiás — Paulistão (YouTube)
  • 16h — Trindade x Luverdense — Paulistão (YouTube)
  • 16h45min — Olímpico x Carajás — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min — Velo Clube x Guanabara City — Paulistão (YouTube)
  • 18h — Noroeste x Atlético-PI — Paulistão (YouTube)
  • 18h15min — XV de Jaú x Corinthians — XSports e Paulistão (YT)
  • 18h45min — Guarani x Naviraiense — Paulistão (YouTube)
  • 18h45min — Osasco Sporting x Maricá — Paulistão (YouTube)
  • 19h — Grêmio Prudente x Ceará — XSports e Paulistão (YT)
  • 19h15min — Barra-SC x Esporte de Patos — Paulistão (YouTube)
  • 19h30min — I9 Futebol x Vasco da Gama — CazéTV (YouTube)
  • 20h15 — Comercial x América-MG — Paulistão (YouTube)
  • 21h — Araçatuba x Athletico-PR — XSports e XSports (YT)
  • 21h — Assisense x Athletic — Paulistão (YouTube)
  • 21h30min — Francana x Cruzeiro — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (09/01/26) da Copa das Nações Africanas

  • 13h — Mali x Senegal — BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h — Camarões x Marrocos — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (09/01/26) da Copa da Inglaterra

  • 16h30min — MK Dons x Oxford United — Disney+
  • 16h30min — Port Vale x Fleetwood — Disney+
  • 16h30min — Preston North End x Wigan — Disney+
  • 16h30min — Wrexham x N. Forest — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (09/01/26) do Campeonato Pernambucano

  • 18h30min — Retrô x Acad. Vitória — GOAT (YouTube)
  • 20h30min — Náutico x Maguary — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Neerlandês (2ª divisão)

  • 16h — Willem II x Ado Den Haag — Carlos Salvador (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Alemão

  • 16h30min — E. Frankfurt x B. Dortmund — SporTV

Jogos de hoje (09/01/26) do Campeonato Saudita

  • 10h10min — Al-Khaleej x Damac — BandSports e GOAT (YouTube)
  • 12h05min — Al-Taawon x Al-Shabab — GOAT (YouTube)
  • 14h30min — Al-Kholood x Al-Ittihad — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (09/01/26) do Campeonato Espanhol

  • 17h — Getafe x Real Sociedad — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (09/01/26) do Campeonato Paulista A2

  • 20h — Osasco Sporting x Ferroviária — Metrópoles Esportes (YouTube)

