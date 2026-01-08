Jogos hoje (08/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (08/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 (08/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Cearense

19h — Iguatu x Maranguape — TVC Esporte e FCF TV (YouTube)



Jogos de hoje (08/01/26) da Copinha

13h — Ponte Preta x Real — Paulistão (YouTube)



15h15min — Meia Noite x Coritiba — Paulistão (YouTube)



16h30min — Brasiliense x Fluminense — Record News e XSports (YouTube)



17h15min — Monte Roraima x Remo — Ulisses TV (YouTube)



18h15min — Linense x Forte — Paulistão (YouTube)



18h45min — Sfera x Água Santa — Paulistão (YouTube)



19h15min — Falcon x Galvez — Paulistão (YouTube)



19h30min — Palmeiras x Batalhão — CazéTV (YouTube)



20h30min — Mirassol x Sport — XSports (YouTube)



21h30min — Votuporanguense x Grêmio — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) da Supercopa da Espanha

16h — Atlético Madrid x Real Madrid — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Italiano

14h30min — Cremonese x Cagliari — XSports e Disney+



16h45min — Milan x Genoa — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Inglês

17h — Arsenal x Liverpool — Disney+

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Francês

15h — PSG x Olympique de Marseille — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Catarinense

19h — Carlos Renaux x Concórdia — SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Paranaense

19h — FC Cascavel x Azuriz — GOAT (YouTube)



20h30min — Andraus x Athletico-PR — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (08/01/26) do Campeonato Saudita

11h55min — Al-Hilal x Al-Hazem — BandSports e GOAT (YouTube)



14h30min — Al-Nassr x Al-Qadsiah — SporTV e GOAT (YouTube)



14h30min — Al-Najma x Al-Ettifaq — BandSports

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: