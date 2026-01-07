Jogos hoje (07/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (07/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (07/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26). Jogos do Campeonato Cearense e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (07/01/26) do Campeonato Cearense
- 19h — Horizonte x Quixadá — TVC Esporte (YouTube) e FCF TV
- 19h — Tirol x Floresta — FCF TV
Jogos de hoje (07/01/26) da Copinha
- 08h45min — Nacional-SP x Portuguesa — YouTube (Paulistão)
- 11h — Ibrachina x Santo André — Paulistão (YouTube)
- 11h — CSE x Internacional — XSports e XSports (YouTube)
- 13h — Cosmopolitano x RB Bragantino — Paulistão (YouTube)
- 13h — Comercial x XV Piracicaba — Paulistão (YouTube)
- 13h — Paulínia x Portuguesa — Ulisses TV (YouTube)
- 13h — Guaratinguetá x São José-SP — Paulistão (YouTube)
- 13h — União Mogi x Centro Olímpico — Paulistão (YouTube)
- 13h — Itaquaquecetuba x Novorizontino — Paulistão (YouTube)
- 13h — Referência x Ituano — Paulistão (YouTube)
- 13h15min — Ferroviário x Bangu — Paulistão (YouTube)
- 14h — Ferroviária x América-RJ — Paulistão (YouTube)
- 15h — Independente x São Paulo — Record News, XSports e XSports (YouTube)
- 15h15min — São Luís x Figueirense — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Canaã x Criciúma — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Operário-PR x Vila Nova — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Nacional-AM x Juventude — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Confiança x Fortaleza — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Juventude Samas x Náutico — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Ivinhema x Real Sport Club — Paulistão (YouTube)
- 16h15min — Quixadá x Cuiabá — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — São-Carlense x Real Brasília — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — Real Soccer x Maruinense — Paulistão (YouTube)
- 18h45min — Audax x União EC — Paulistão (YouTube)
- 19h15min — Taubaté x Águia de Marabá — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — U. Cacoalense x Santos — CazéTV (YouTube)
- 21h — QFC x Atlético-MG — XSports (YouTube)
- 21h30min — Estrela de Março x Botafogo — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (07/01/26) da Supercopa da Espanha
- 16h — Barcelona x Athletic Bilbao — Disney+
Jogos de hoje (07/01/26) do Campeonato Italiano
- 14h30min — Bologna x Atalanta — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30min — Napoli x Hellas Verona — ESPN 4 e Disney+
- 16h45min — Lazio x Fiorentina — Disney+
- 16h45min — Parma x Internazionale — CazéTV (YouTube) e Disney+
- 16h45min — Torino x Udinese — Disney+
Jogos de hoje (07/01/26) do Campeonato Inglês
- 16h30min — Bournemouth x Tottenham — Disney+
- 16h30min — Brentford x Sunderland — Disney+
- 16h30min — Crystal Palace x Aston Villa — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30min — Everton x Wolverhampton — Disney+
- 16h30min — Fulham x Chelsea — ESPN 4 e Disney+
- 16h30min — Manchester City x Brighton — ESPN e Disney+
- 17h15min — Burnley x Manchester United — XSports e Disney+
- 17h15min — Newcastle x Leeds — Disney+
Jogos de hoje (07/01/26) da Taça da Liga de Portugal
- 17h — Benfica x Braga — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (07/01/26) do Campeonato Catarinense
- 19h — Marcílio Dias x Criciúma — SportyNet (YouTube)
- 20h — Joinville x Figueirense — NSports (YouTube)
- 21h30min — Avaí x Barra-SC — Ge sc
Jogos de hoje (07/01/26) do Campeonato Paranaense
- 19h — Londrina x Operário-PR — GOAT (YouTube)
- 20h — Cianorte x Maringá — GOAT (YouTube)
- 20h30min — Coritiba x Foz do Iguaçu — GOAT (YouTube)
