Jogos hoje (06/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 (06/01/26). Jogos da Copa das Nações Africanas e da Copinha compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (06/01/26) da Copinha
- 08h45min — América-SP x Inter de Limeira — Paulistão (YouTube)
- 11h — CSA x Bahia — XSports e XSports (YouTube)
- 12h45min — Flamengo-SP x Capivariano — Paulistão (YouTube)
- 13h — Santa Fé x Volta Redonda — Paulistão (YouTube)
- 13h — Tabani x América — Paulistão (YouTube)
- 13h — Bandeirante x Botafogo-SP — Paulistão (YouTube)
- 13h — Juventus x São Bento — Paulistão (YouTube)
- 15h — Guanabara City x Vasco da Gama — Record News, XSports e XSports (YouTube)
- 15h — Rio Branco x Vitória — XSports (YouTube)
- 15h15min — Atlético-BA x Chapecoense — Ulisses TV (YouTube)
- 15h15min — Sobradinho x Goiás — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Tuna Lusa x Santa Cruz — Paulistão (YouTube)
- 15h15min — Cascavél x Retrô — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — XV Jaú x Trindade — Paulistão (YouTube)
- 17h15min — I9 Futebol x Velo Clube — Paulistão (YouTube)
- 18h — Comercial RP x Noroeste — Paulistão (YouTube)
- 18h15min — Francana x Barra — Paulistão (YouTube)
- 18h45min — Araçatuba x Oeste — Paulistão (YouTube)
- 18h45min — Assisense x Guarani — Paulistão (YouTube)
- 19h15min — Grêmio Prudente x Olímpico — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Luverdense x Corinthians — CazéTV (YouTube)
- 20h15min — Atlético-PI x América-MG — Paulistão (YouTube)
- 20h30min — EC de Patos x Cruzeiro — Paulistão (YouTube) XSports e XSports (YouTube)
- 21h — Maricá x Athletico-PR — Paulistão (YouTube)
- 21h — Naviraiense x Athetic — Paulistão (YouTube)
- 21h30min — Carajás x Ceará — CazéTV (YouTube)
Jogos de hoje (06/01/26) da Copa das Nações Africanas
- 13h — Argélia x RD Congo — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h — Costa do Marfim x Burkina Faso — BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Italiano
- 11h — Pisa x Como — Disney+
- 14h — Lecce x Roma — ESPN e Disney+
- 16h45min — Sassuolo x Juventus — Disney+
Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Escocês
- 17h — Rangers x Aberdeen — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (06/01/26) da Copa do Rei
- 15h — Granada x Rayo Vallecano — Record News, XSports e XSports (YouTube)
Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Inglês
- 17h — West Ham x Nottingham Forest — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (06/01/26) da Taça da Liga de Portugal
- 17h — Sporting x Vitória SC — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Catarinense
- 19h — Chapecoense x Brusque — SportyNet
- 20h — Santa Catarina x Camboriú — GE TV (YouTube)
Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Paranaense
- 20h — São Joseense x Galo Maringá — GOAT (YouTube)
