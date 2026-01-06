Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (06/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (06/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (06/01/26)
Autor Beatriz Duarte
Autor
Beatriz Duarte Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 (06/01/26). Jogos da Copa das Nações Africanas e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (06/01/26) da Copinha

  • 08h45min — América-SP x Inter de Limeira — Paulistão (YouTube)
  • 11h — CSA x Bahia  — XSports e XSports (YouTube)
  • 12h45min — Flamengo-SP x Capivariano — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Santa Fé x Volta Redonda — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Tabani x América — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Bandeirante x Botafogo-SP — Paulistão (YouTube)
  • 13h — Juventus x São Bento — Paulistão (YouTube)
  • 15h — Guanabara City x Vasco da Gama — Record News, XSports e XSports (YouTube)
  • 15h — Rio Branco x Vitória — XSports (YouTube)
  • 15h15min — Atlético-BA x Chapecoense — Ulisses TV (YouTube)
  • 15h15min — Sobradinho x Goiás — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Tuna Lusa x Santa Cruz — Paulistão (YouTube)
  • 15h15min — Cascavél x Retrô — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min — XV Jaú x Trindade — Paulistão (YouTube)
  • 17h15min — I9 Futebol x Velo Clube — Paulistão (YouTube)
  • 18h — Comercial RP x Noroeste — Paulistão (YouTube)
  • 18h15min — Francana x Barra — Paulistão (YouTube)
  • 18h45min — Araçatuba x Oeste — Paulistão (YouTube)
  • 18h45min — Assisense x Guarani — Paulistão (YouTube)
  • 19h15min — Grêmio Prudente x Olímpico — Paulistão (YouTube)
  • 19h30min — Luverdense x Corinthians — CazéTV (YouTube)
  • 20h15min — Atlético-PI x América-MG — Paulistão (YouTube)
  • 20h30min — EC de Patos x Cruzeiro — Paulistão (YouTube) XSports e XSports (YouTube)
  • 21h — Maricá x Athletico-PR — Paulistão (YouTube)
  • 21h — Naviraiense x Athetic — Paulistão (YouTube)
  • 21h30min — Carajás x Ceará — CazéTV (YouTube)

Jogos de hoje (06/01/26) da Copa das Nações Africanas

  • 13h — Argélia x RD Congo — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h — Costa do Marfim x Burkina Faso — BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Italiano

  • 11h — Pisa x Como — Disney+
  • 14h — Lecce x Roma — ESPN e  Disney+
  • 16h45min — Sassuolo x Juventus — Disney+

Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Escocês

  • 17h — Rangers x Aberdeen — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (06/01/26) da Copa do Rei

  • 15h — Granada x Rayo Vallecano — Record News, XSports e XSports (YouTube)

Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Inglês

  • 17h — West Ham x Nottingham Forest — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (06/01/26) da Taça da Liga de Portugal

  • 17h — Sporting x Vitória SC — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Catarinense

  • 19h — Chapecoense x Brusque — SportyNet
  • 20h — Santa Catarina x Camboriú — GE TV (YouTube)

Jogos de hoje (06/01/26) do Campeonato Paranaense

  • 20h — São Joseense x Galo Maringá — GOAT (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar