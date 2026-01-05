Jogos hoje (05/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (05/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 (05/01/26). Jogos da Copa das Nações Africanas e da Copinha compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (05/01/26) da Copinha

13h — Meia Noite x Ponte Preta — Paulistão (YouTube)

15h15min — Real x Coritiba — Paulistão (YouTube)

16h — Galvez x Grêmio — Record News, XSports e XSports (YouTube)

17h15min — Remo x Batalhão — Ulisses TV (YouTube)

18h15min — Votuporanguense x Falcon — Paulistão (YouTube)

18h30min — Mirassol x Linense — Paulistão (YouTube)

19h15min — Sfera x Brasiliense — Paulistão (YouTube)

19h30min — Palmeiras x Monte Roraima — CazéTV

20h45min — Forte x Sport Recife — XSports e XSports (YouTube)

21h30min — Fluminense x Água Santa — CazéTV

Jogos de hoje (05/01/26) da Copa das Nações Africanas

13h — Egito x Benin — Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

16h — Nigéria x Moçambique — BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Jogos de hoje (05/01/26) do Campeonato Inglês da 2ª divisão

17h — Leicester x West Bromwich — ESPN e Disney+

