Jogos hoje (18/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 18 de 2025 (18/12/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (18/12/2025) da Conference League

17h – Crystal Palace x KuPS — CazéTV



17h – Shakhtar Donetsk x Rijeka — CazéTV

Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa do Rei

15h – Ourense x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+



15h – Burgos x Getafe — Disney+



17h – Murcia x Betis — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (18/12/2025) da Supercopa da Itália

16h – Napoli x Milan — SportyNet e SportyNet (YouTube)



Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa Árabe da Fifa



08h – Arábia Saudita x Emirados Árabes — AlkassTVSports (YouTube)



13h – Jordânia x Marrocos — AlkassTVSports (YouTube)

