Jogos hoje (18/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 18 de 2025 (18/12/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (18/12/2025) da Conference League
- 17h – Crystal Palace x KuPS — CazéTV
- 17h – Shakhtar Donetsk x Rijeka — CazéTV
Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa do Rei
- 15h – Ourense x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
- 15h – Burgos x Getafe — Disney+
- 17h – Murcia x Betis — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (18/12/2025) da Supercopa da Itália
- 16h – Napoli x Milan — SportyNet e SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa Árabe da Fifa
- 08h – Arábia Saudita x Emirados Árabes — AlkassTVSports (YouTube)
- 13h – Jordânia x Marrocos — AlkassTVSports (YouTube)
