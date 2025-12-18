Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (18/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (18/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 18 de 2025 (18/12/25). Jogos dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (18/12/2025) da Conference League

  • 17h – Crystal Palace x KuPS — CazéTV
  • 17h – Shakhtar Donetsk x Rijeka — CazéTV

Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa do Rei

  • 15h – Ourense x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
  • 15h – Burgos x Getafe — Disney+
  • 17h – Murcia x Betis — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (18/12/2025) da Supercopa da Itália

  • 16h – Napoli x Milan — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (18/12/2025) da Copa Árabe da Fifa

  • 08h – Arábia Saudita x Emirados Árabes — AlkassTVSports (YouTube)
  • 13h – Jordânia x Marrocos — AlkassTVSports (YouTube)

