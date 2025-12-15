Jogos hoje (15/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (15/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 15 de 2025 (15/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Inglês

17h — Manchester United x Bournemouth — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Rayo Vallecano x Betis — ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) do Campeonato Italiano

16h45min — Roma x Como — CazéTV e Disney+

Jogos de hoje (14/12/2025) da Copa Árabe da Fifa

11h30min — Marrocos x Emirados Árabes — AlKassTVSports (YouTube)

14h30min — Arábia Saudita x Jordânia — AlKassTVSports (YouTube)

