Jogos hoje (16/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (16/12/25)
João Bosco Neto
João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 16 de 2025 (16/12/25). Jogos dos campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (16/12/2025) da Copa da Liga Inglesa

  • 17h – Cardiff x Chelsea — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (16/12/2025) da Copa do Rei

  • 15h – Eibar x Elche — Disney+
  • 15h – Deportivo La Coruña x Mallorca — Disney+
  • 17h – Guadalajara x Barcelona — Disney+
  • 17h – Eldense x Real Sociedad — Disney+
  • 17h – Sporting Gijón x Valencia — ESPN 4 e Disney+

