Jogos hoje (16/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (16/12/25)
Jogos de hoje (16/12/2025) da Copa da Liga Inglesa
- 17h – Cardiff x Chelsea — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (16/12/2025) da Copa do Rei
- 15h – Eibar x Elche — Disney+
- 15h – Deportivo La Coruña x Mallorca — Disney+
- 17h – Guadalajara x Barcelona — Disney+
- 17h – Eldense x Real Sociedad — Disney+
- 17h – Sporting Gijón x Valencia — ESPN 4 e Disney+
