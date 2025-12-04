Jogos hoje (04/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (04/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 4 de 2025 (04/12/25). Jogos da Serie A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (04/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h30min — Cruzeiro x Botafogo — Record, Premiere, CazéTV
Jogos de hoje (04/12/2025) do Campeonato Inglês
- 17h — Manchester United x West Ham — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (04/12/2025) da Copa do Rei
- 15h — Atlético Baleares x Espanyol — Disney+
- 15h — Real Ávila x Rayo Vallecano — Disney+
- 17h — Cartagena x Valencia — XSports, Disney+
- 17h — Extremadura x Sevilla — ESPN 2, Disney+
- 17h — Sant Andreu x Celta de Vigo — Disney+
- 18h — Tenerife x Granada — Disney+
Jogos de hoje (04/12/2025) da Copa Itália
- 14h — Bologna x Parma — SportyNet (YouTube)
- 17h — Lazio x Milan — SportyNet (YouTube)
