Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (04/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (04/12/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 4 de 2025 (04/12/25). Jogos da Serie A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (04/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30min  — Cruzeiro x Botafogo — Record, Premiere, CazéTV 

Jogos de hoje (04/12/2025) do Campeonato Inglês

  • 17h  — Manchester United x West Ham — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (04/12/2025) da Copa do Rei

  • 15h — Atlético Baleares x Espanyol — Disney+
  • 15h — Real Ávila x Rayo Vallecano — Disney+
  • 17h — Cartagena x Valencia — XSports, Disney+
  • 17h — Extremadura x Sevilla — ESPN 2, Disney+
  • 17h — Sant Andreu x Celta de Vigo — Disney+
  • 18h — Tenerife x Granada — Disney+

Jogos de hoje (04/12/2025) da Copa Itália

  • 14h — Bologna x Parma — SportyNet (YouTube)
  • 17h — Lazio x Milan — SportyNet (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar