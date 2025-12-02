Jogos hoje (02/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (02/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 2 de 2025 (02/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h — Vasco da Gama x Mirassol — SporTV, Premiere

21h30min — Grêmio x Fluminense — SporTV, Premiere

Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Inglês



16h30min — Bournemouth x Everton — XSports, Disney+

16h30min — Fulham x Manchester City — Disney+

17h15min — Newcastle x Tottenham — ESPN 4, Disney+

Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Barcelona x Atlético de Madrid — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa da Alemanha

14h — Hertha Berlin x Kaiserslautern — Disney+

14h — Borussia Mönchengladbach x St. Pauli — Disney+

14h — Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen — ESPN 2, Disney+

17h — RB Leipzig x Magdeburg — Disney+

Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa do Rei

15h — Portugalete x Alavés — Disney+

17h — Numancia x Mallorca — Disney+

17h — Navalcarnero x Getafe — Disney+

Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa Itália



17h — Juventus x Udinese — SportyNet (YouTube)



Jogos de hoje (02/12/2025) da Nations League Feminina



14h — Espanha x Alemanha — ESPN 4, Disney+

14h30min — Suécia x França — Disney+

Jogos de hoje (02/12/2025) das Eliminatórias Femininas



18h — Uruguai x Equador — XSports (YouTube)

20h — Argentina x Bolívia — XSports (YouTube)

Jogos de hoje (02/12/2025) dos Amistosos Femininos



16h — Portugal x Brasil — SporTV

16h45min — Inglaterra x Gana — Disney+

