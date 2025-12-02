Jogos hoje (02/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (02/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (02/12/25)
Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h — Vasco da Gama x Mirassol — SporTV, Premiere
- 21h30min — Grêmio x Fluminense — SporTV, Premiere
Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Inglês
- 16h30min — Bournemouth x Everton — XSports, Disney+
- 16h30min — Fulham x Manchester City — Disney+
- 17h15min — Newcastle x Tottenham — ESPN 4, Disney+
Jogos de hoje (02/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Barcelona x Atlético de Madrid — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa da Alemanha
- 14h — Hertha Berlin x Kaiserslautern — Disney+
- 14h — Borussia Mönchengladbach x St. Pauli — Disney+
- 14h — Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen — ESPN 2, Disney+
- 17h — RB Leipzig x Magdeburg — Disney+
Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa do Rei
- 15h — Portugalete x Alavés — Disney+
- 17h — Numancia x Mallorca — Disney+
- 17h — Navalcarnero x Getafe — Disney+
Jogos de hoje (02/12/2025) da Copa Itália
- 17h — Juventus x Udinese — SportyNet (YouTube)
Jogos de hoje (02/12/2025) da Nations League Feminina
- 14h — Espanha x Alemanha — ESPN 4, Disney+
- 14h30min — Suécia x França — Disney+
Jogos de hoje (02/12/2025) das Eliminatórias Femininas
- 18h — Uruguai x Equador — XSports (YouTube)
- 20h — Argentina x Bolívia — XSports (YouTube)
Jogos de hoje (02/12/2025) dos Amistosos Femininos
- 16h — Portugal x Brasil — SporTV
- 16h45min — Inglaterra x Gana — Disney+
