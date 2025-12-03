Jogos hoje (03/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (03/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (03/12/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 3 de 2025 (03/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h — Fortaleza x Corinthians — SporTV, Premiere
- 19h — Red Bull Bragantino x Vitória — Premiere
- 19h30min — Juventude x Santos — Prime Video
- 20h — São Paulo x Internacional — Premiere
- 20h — Bahia x Sport — Premiere
- 21h30min — Atlético-MG x Palmeiras — Globo, Premiere
- 21h30min — Flamengo x Ceará — Globo, Premiere, GE TV
Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Inglês
- 16h30min — Arsenal x Brentford — ESPN 4, Disney+
- 16h30min — Brighton x Aston Villa — Disney+
- 16h30min — Burnley x Crystal Palace — Disney+
- 16h30min — Wolverhampton x Nottingham Forest — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 17h15min — Leeds x Chelsea — XSports, Disney+
- 17h15min — Liverpool x Sunderland — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 15h — Athletic Bilbao x Real Madrid — Disney+
Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa da Alemanha
- 14h — Bochum x Stuttgart — XSports, Disney+
- 14h — Freiburg x Darmstadt 98 — Disney+
- 16h45min — Union Hamburg x Holstein Kiel — Disney+
- 16h45min — Bayern München x RB Leipzig — ESPN 2, Disney+
Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa do Rei
- 17h — Antoniano x Villarreal — Disney+
- 17h — Ciudad Cieza x Levante — Disney+
- 17h — Ourense x Girona — Disney+
- 17h — Quintanar del Rey x Elche — Disney+
- 17h — Reus x Real Sociedad — Disney+
- 17h — Torrent x Betis — ESPN 3, Disney+
Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa Itália
- 11h — Atalanta x Genoa — SportyNet (YouTube)
- 14h — Napoli x Cagliari — SportyNet (YouTube)
- 17h — Internazionale x Venezia — SportyNet (YouTube)
