Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (03/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (03/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (03/12/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 3 de 2025 (03/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h — Fortaleza x Corinthians — SporTV, Premiere
  • 19h — Red Bull Bragantino x Vitória — Premiere
  • 19h30min — Juventude x Santos — Prime Video
  • 20h — São Paulo x Internacional — Premiere
  • 20h — Bahia x Sport — Premiere
  • 21h30min — Atlético-MG x Palmeiras — Globo, Premiere
  • 21h30min — Flamengo x Ceará — Globo, Premiere, GE TV 

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Inglês

  • 16h30min — Arsenal x Brentford — ESPN 4, Disney+
  • 16h30min — Brighton x Aston Villa — Disney+
  • 16h30min — Burnley x Crystal Palace — Disney+
  • 16h30min — Wolverhampton x Nottingham Forest — ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 17h15min — Leeds x Chelsea — XSports, Disney+
  • 17h15min — Liverpool x Sunderland — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Espanhol

  • 15h  — Athletic Bilbao x Real Madrid — Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa da Alemanha

  • 14h — Bochum x Stuttgart — XSports, Disney+
  • 14h — Freiburg x Darmstadt 98 — Disney+
  • 16h45min — Union Hamburg x Holstein Kiel — Disney+
  • 16h45min — Bayern München x RB Leipzig — ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa do Rei

  • 17h — Antoniano x Villarreal — Disney+
  • 17h — Ciudad Cieza x Levante — Disney+
  • 17h — Ourense x Girona — Disney+
  • 17h — Quintanar del Rey x Elche — Disney+
  • 17h — Reus x Real Sociedad — Disney+
  • 17h — Torrent x Betis — ESPN 3, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa Itália

  • 11h — Atalanta x Genoa — SportyNet (YouTube)
  • 14h — Napoli x Cagliari — SportyNet (YouTube)
  • 17h — Internazionale x Venezia — SportyNet (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar