Jogos hoje (03/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 3 de 2025 (03/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

19h — Fortaleza x Corinthians — SporTV, Premiere

19h — Red Bull Bragantino x Vitória — Premiere

19h30min — Juventude x Santos — Prime Video

20h — São Paulo x Internacional — Premiere

20h — Bahia x Sport — Premiere

21h30min — Atlético-MG x Palmeiras — Globo, Premiere

21h30min — Flamengo x Ceará — Globo, Premiere, GE TV

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Inglês

16h30min — Arsenal x Brentford — ESPN 4, Disney+

16h30min — Brighton x Aston Villa — Disney+

16h30min — Burnley x Crystal Palace — Disney+

16h30min — Wolverhampton x Nottingham Forest — ESPN Brasil (YouTube), Disney+

17h15min — Leeds x Chelsea — XSports, Disney+

17h15min — Liverpool x Sunderland — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) do Campeonato Espanhol

15h — Athletic Bilbao x Real Madrid — Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa da Alemanha

14h — Bochum x Stuttgart — XSports, Disney+

14h — Freiburg x Darmstadt 98 — Disney+

16h45min — Union Hamburg x Holstein Kiel — Disney+

16h45min — Bayern München x RB Leipzig — ESPN 2, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa do Rei

17h — Antoniano x Villarreal — Disney+

17h — Ciudad Cieza x Levante — Disney+

17h — Ourense x Girona — Disney+

17h — Quintanar del Rey x Elche — Disney+

17h — Reus x Real Sociedad — Disney+

17h — Torrent x Betis — ESPN 3, Disney+

Jogos de hoje (03/12/2025) da Copa Itália

11h — Atalanta x Genoa — SportyNet (YouTube)

14h — Napoli x Cagliari — SportyNet (YouTube)

17h — Internazionale x Venezia — SportyNet (YouTube)

