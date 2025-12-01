Jogos hoje (1º/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (1º/12/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 1º de 2025 (1º/12/25). Jogos dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Espanhol

17h — Rayo Vallecano x Valencia — ESPN4, Disney+

Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Italiano

16h45min — Bologna x Cremonese — Disney+

Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Inglês da 2ª divisão



17h - Birmingham x Watford - ESPN 2 e Disney+



Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Argentino

21h30min — Racing x Tigre — Disney+

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: