Jogos hoje (1º/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (1º/12/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (1º/12/25)
Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Espanhol
- 17h — Rayo Vallecano x Valencia — ESPN4, Disney+
Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Bologna x Cremonese — Disney+
Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Inglês da 2ª divisão
- 17h - Birmingham x Watford - ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (1º/12/2025) do Campeonato Argentino
- 21h30min — Racing x Tigre — Disney+
