Jogos hoje (19/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (19/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 19 de novembro de 2025 (19/11/25). Jogos das Séries A e B compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (19/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30min — Palmeiras x Vitória — SporTV, Premiere
  • 21h30min — Grêmio x Vasco da Gama — Globo, Premiere
  • 21h30min — Santos x Mirassol — Globo, Premiere, GE (YouTube)
  • 21h30min — Fluminense x Flamengo — Premiere

Jogos de hoje (19/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min — Vila Nova x Volta Redonda — Disney+

Jogos de hoje (19/11/2025) da Champions League Feminina

  • 14h45min — Juventus x Lyon — ESPN 4, Disney+
  • 14h45min — Wolfsburg x Manchester United — Disney+
  • 17h — Arsenal x Real Madrid — ESPN, Disney+
  • 17h — Paris FC x Benfica — Disney+
  • 17h — Vålerenga x St. Pölten — Disney+

Jogos de hoje (19/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

  • 15h30min — São Paulo x Fortaleza — SporTV

