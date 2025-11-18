Jogos hoje (18/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (18/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 18 de novembro de 2025 (18/11/25). Jogos das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (18/11/2025) dos Amistosos
- 13h — Irã x Uzbequistão — ESPN 2 e Disney+
- 14h — Chipre x Estônia — Disney+
- 14h — Ilhas Faroe x Cazaquistão — SporTV 3
- 16h30min — Brasil x Tunísia — Globo, SporTV e GE TV
- 21h — Estados Unidos x Uruguai — XSports e XSports (YouTube)
- 22h — Colômbia x Austrália — RC Sport (YouTube)
- 22h30min — Canadá x Venezuela — RC Sport (YouTube)
- 22h30min — Equador x Nova Zelândia — RC Sport (YouTube)
- 22h30min — México x Paraguai — Sem transmissão
Jogos de hoje (18/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h30min — Botafogo x Sport — Prime Video
Jogos de hoje (18/11/2025) das Eliminatórias Europeias
- 16h45min – Irlanda do Norte x Luxemburgo – Disney+
- 16h45min – Malta x Polônia - SporTV 3
- 16h45min – Tchéquia x Gibraltar - Disney+
- 16h45min – Alemanha x Eslovaquia – SporTV
- 16h45min – Holanda x Lituania - Disney+
- 16h45min – Croácia x Montenegro - SporTV2
Jogos de hoje (18/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20
- 20h30min — Sport x Atlético-MG — SporTV
Jogos de hoje (18/11/2025) das Eliminatórias Asiáticas
- 13h — Iraque x Emirados Árabes — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (18/11/2025) das Eliminatórias da Concacaf
- 22h — Guatemala x Suriname — GOAT (YouTube)
- 22h — Costa Rica x Honduras — GOAT (YouTube)
- 22h — Haiti x Nicarágua — GOAT (YouTube)
- 22h — Panamá x El Salvador — GOAT (YouTube)
- 22h — Trinidad e Tobago x Bermuda — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (18/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min — Itália x Uzbequistão — FIFA+
- 09h30min — Uganda x Burkina Faso — FIFA+
- 10h — México x Portugal — FIFA+
- 10h30min — Brasil x França — SporTV 2 e CazéTV
- 11h45min — Suíça x Irlanda — FIFA+
- 12h15min — Coreia do Norte x Japão — FIFA+
- 12h45min — Áustria x Inglaterra — FIFA+
- 12h45min — Marrocos x Mali — FIFA+
