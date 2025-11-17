Jogos hoje (17/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (17/11/25)
Jogos de hoje (17/11/2025) das Eliminatórias Europeias
- 16h45min – Irlanda do Norte x Luxemburgo – Disney+
- 16h45min – Malta x Polônia - SporTV 3
- 16h45min – Tchéquia x Gibraltar - Disney+
- 16h45min – Alemanha x Eslovaquia – SporTV
- 16h45min – Holanda x Lituania - Disney+
- 16h45min – Croácia x Montenegro - SporTV2
