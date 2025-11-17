Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (17/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (17/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). Jogos das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (17/11/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 16h45min – Irlanda do Norte x Luxemburgo – Disney+
  • 16h45min – Malta x Polônia - SporTV 3
  • 16h45min – Tchéquia x Gibraltar - Disney+
  • 16h45min – Alemanha x Eslovaquia – SporTV
  • 16h45min – Holanda x Lituania - Disney+
  • 16h45min – Croácia x Montenegro - SporTV2

