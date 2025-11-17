Jogos hoje (17/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (17/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025 (17/11/25). Jogos das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (17/11/2025) das Eliminatórias Europeias

16h45min – Irlanda do Norte x Luxemburgo – Disney+



16h45min – Malta x Polônia - SporTV 3



16h45min – Tchéquia x Gibraltar - Disney+



16h45min – Alemanha x Eslovaquia – SporTV



16h45min – Holanda x Lituania - Disney+

16h45min – Croácia x Montenegro - SporTV2



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: