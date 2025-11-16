Jogos hoje (16/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (16/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h30min — Red Bull Bragantino x Atlético-MG — Premiere

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

16h30min — América-MG x Cuiabá — Disney+

16h30min — Criciúma x Botafogo-SP — SportNet, Disney+

16h30min — Ferroviária x Athletico-PR — Disney+

16h30min — Goiás x Novorizontino — Rede TV, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (16/11/2025) das Eliminatórias Europeias

11h — Hungria x Irlanda — ESPN, Disney+

11h — Portugal x Armênia — SporTV

14h — Albânia x Inglaterra — ESPN, Disney+

14h — Azerbaijão x Letônia — SporTV

14h — Sérvia x Letônia — Disney+

14h — Ucrânia x Islândia — SporTV 2

16h45min — Itália x Moldávia — SporTV

16h45min — Israel x Noruega — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17



16h — Nigéria x Congo — CazeTV

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino

09h — Aston Villa x London City — Disney+

09h — Brighton x Leicester City — Disney+

09h — Liverpool x Chelsea — X Sports, ESPN, Disney+

11h30min — Tottenham x Arsenal — GOAT (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Argentino



17h — Vélez Sarsfield x River Plate — Disney+

20h15min — Boca Juniors x Tigre — ESPN, Disney+

20h15min — Central Córdoba x Banfield — Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Uruguaio

18h — Liverpool-URU x Peñarol — Disney+



