Jogos hoje (16/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (16/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h30min — Red Bull Bragantino x Atlético-MG — Premiere
Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h30min — América-MG x Cuiabá — Disney+
- 16h30min — Criciúma x Botafogo-SP — SportNet, Disney+
- 16h30min — Ferroviária x Athletico-PR — Disney+
- 16h30min — Goiás x Novorizontino — Rede TV, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (16/11/2025) das Eliminatórias Europeias
- 11h — Hungria x Irlanda — ESPN, Disney+
- 11h — Portugal x Armênia — SporTV
- 14h — Albânia x Inglaterra — ESPN, Disney+
- 14h — Azerbaijão x Letônia — SporTV
- 14h — Sérvia x Letônia — Disney+
- 14h — Ucrânia x Islândia — SporTV 2
- 16h45min — Itália x Moldávia — SporTV
- 16h45min — Israel x Noruega — ESPN, Disney+
Jogos de hoje (16/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 16h — Nigéria x Congo — CazeTV
Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 09h — Aston Villa x London City — Disney+
- 09h — Brighton x Leicester City — Disney+
- 09h — Liverpool x Chelsea — X Sports, ESPN, Disney+
- 11h30min — Tottenham x Arsenal — GOAT (YouTube), Disney+
Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Argentino
- 17h — Vélez Sarsfield x River Plate — Disney+
- 20h15min — Boca Juniors x Tigre — ESPN, Disney+
- 20h15min — Central Córdoba x Banfield — Disney+
Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Uruguaio
- 18h — Liverpool-URU x Peñarol — Disney+
