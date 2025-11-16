Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (16/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (16/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (16/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30min — Red Bull Bragantino x Atlético-MG — Premiere

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h30min — América-MG x Cuiabá — Disney+
  • 16h30min — Criciúma x Botafogo-SP — SportNet, Disney+
  • 16h30min — Ferroviária x Athletico-PR — Disney+
  • 16h30min — Goiás x Novorizontino — Rede TV, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Jogos de hoje (16/11/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 11h — Hungria x Irlanda — ESPN, Disney+
  • 11h — Portugal x Armênia — SporTV
  • 14h — Albânia x Inglaterra — ESPN, Disney+
  • 14h — Azerbaijão x Letônia — SporTV
  • 14h — Sérvia x Letônia — Disney+
  • 14h — Ucrânia x Islândia — SporTV 2
  • 16h45min — Itália x Moldávia — SporTV
  • 16h45min — Israel x Noruega — ESPN, Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 16h — Nigéria x Congo — CazeTV 

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino

  • 09h — Aston Villa x London City — Disney+
  • 09h — Brighton x Leicester City — Disney+
  • 09h — Liverpool x Chelsea — X Sports, ESPN, Disney+
  • 11h30min — Tottenham x Arsenal — GOAT (YouTube), Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 17h — Vélez Sarsfield x River Plate — Disney+
  • 20h15min — Boca Juniors x Tigre — ESPN, Disney+
  • 20h15min — Central Córdoba x Banfield — Disney+

Jogos de hoje (16/11/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 18h  — Liverpool-URU x Peñarol — Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar