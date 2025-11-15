Jogos hoje (15/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (15/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (15/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 15 de novembro de 2025 (15/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 18h30min — Sport x Flamengo — Prime Video
- 21h — Santos x Palmeiras — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (15/11/2025) dos Jogos Amistosos
- 13h — Brasil x Senegal — Globo, SporTV e GE TV
- 19h — Estados Unidos x Paraguai — XSports (YouTube)
- 21h — Colômbia x Nova Zelândia — XSports (YouTube)
Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h30min — Coritiba x Athletic Club — RedeTV!, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 16h30min — Avaí x Remo — Disney+
- 16h30min — Volta Redonda x Chapecoense — ESPN e Disney+
- 16h30min — CRB x Vila Nova — Disney+
- 16h30min — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+
Jogos de hoje (15/11/2025) das Eliminatórias Europeias
- 11h — Cazaquistão x Bélgica — ESPN e Disney+
- 14h — Geórgia x Espanha — Disney+
- 14h — Turquia x Bulgária — ESPN e Disney+
- 14h — Chipre x Áustria — ESPN 4 e Disney+
- 14h — Liechtenstein x País de Gales — SporTV 3
- 16h45min — Dinamarca x Belarus — ESPN 4 e Disney+
- 16h45min — Suíça x Suécia — SporTV
- 16h45min — Bósnia x Romênia — Disney+
- 16h45min — Grécia x Escócia — Disney+
- 16h45min — Eslovênia x Kosovo — Disney+
Jogos de hoje (15/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min — Coreia do Sul x Inglaterra — FIFA+
- 09h30min — Senegal x Uganda — FIFA+
- 10h — Itália x Tchéquia — CazéTV
- 10h30min — Japão x África do Sul — FIFA+
- 11h45min — Alemanha x Burkina Faso — FIFA+
- 12h15min — Venezuela x Coreia do Norte — FIFA+
- 12h45min — Croácia x Uzbequistão — FIFA+
- 12h45min — Áustria x Tunísia — FIFA+
Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino
- 10h30min — Manchester City x Manchester United — XSports
