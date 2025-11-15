Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (15/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (15/11/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 15 de novembro de 2025 (15/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 18h30min — Sport x Flamengo — Prime Video
  • 21h — Santos x Palmeiras — SporTV e Premiere

Jogos de hoje (15/11/2025) dos Jogos Amistosos

  • 13h — Brasil x Senegal — Globo, SporTV e GE TV 
  • 19h — Estados Unidos x Paraguai — XSports (YouTube)
  • 21h — Colômbia x Nova Zelândia — XSports (YouTube)

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h30min — Coritiba x Athletic Club — RedeTV!, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
  • 16h30min — Avaí x Remo — Disney+
  • 16h30min — Volta Redonda x Chapecoense — ESPN e Disney+
  • 16h30min — CRB x Vila Nova — Disney+
  • 16h30min — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+

Jogos de hoje (15/11/2025) das Eliminatórias Europeias

  • 11h — Cazaquistão x Bélgica — ESPN e Disney+
  • 14h — Geórgia x Espanha — Disney+
  • 14h — Turquia x Bulgária — ESPN e Disney+
  • 14h — Chipre x Áustria — ESPN 4 e Disney+
  • 14h — Liechtenstein x País de Gales — SporTV 3
  • 16h45min — Dinamarca x Belarus — ESPN 4 e Disney+
  • 16h45min — Suíça x Suécia — SporTV
  • 16h45min — Bósnia x Romênia — Disney+
  • 16h45min — Grécia x Escócia — Disney+
  • 16h45min — Eslovênia x Kosovo — Disney+

Jogos de hoje (15/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min — Coreia do Sul x Inglaterra — FIFA+
  • 09h30min — Senegal x Uganda — FIFA+
  • 10h — Itália x Tchéquia — CazéTV
  • 10h30min — Japão x África do Sul — FIFA+
  • 11h45min — Alemanha x Burkina Faso — FIFA+
  • 12h15min — Venezuela x Coreia do Norte — FIFA+
  • 12h45min — Croácia x Uzbequistão — FIFA+
  • 12h45min — Áustria x Tunísia — FIFA+

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino

  • 10h30min — Manchester City x Manchester United — XSports

