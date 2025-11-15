Jogos hoje (15/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (15/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 15 de novembro de 2025 (15/11/25). Jogos da Série A e das Eliminatórias europeias compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



18h30min — Sport x Flamengo — Prime Video



21h — Santos x Palmeiras — SporTV e Premiere

Jogos de hoje (15/11/2025) dos Jogos Amistosos



13h — Brasil x Senegal — Globo, SporTV e GE TV



19h — Estados Unidos x Paraguai — XSports (YouTube)



21h — Colômbia x Nova Zelândia — XSports (YouTube)

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B



16h30min — Coritiba x Athletic Club — RedeTV!, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)



16h30min — Avaí x Remo — Disney+



16h30min — Volta Redonda x Chapecoense — ESPN e Disney+



16h30min — CRB x Vila Nova — Disney+



16h30min — Atlético-GO x Operário-PR — Disney+

Jogos de hoje (15/11/2025) das Eliminatórias Europeias

11h — Cazaquistão x Bélgica — ESPN e Disney+



14h — Geórgia x Espanha — Disney+



14h — Turquia x Bulgária — ESPN e Disney+



14h — Chipre x Áustria — ESPN 4 e Disney+



14h — Liechtenstein x País de Gales — SporTV 3



16h45min — Dinamarca x Belarus — ESPN 4 e Disney+



16h45min — Suíça x Suécia — SporTV



16h45min — Bósnia x Romênia — Disney+



16h45min — Grécia x Escócia — Disney+



16h45min — Eslovênia x Kosovo — Disney+

Jogos de hoje (15/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17



09h30min — Coreia do Sul x Inglaterra — FIFA+



09h30min — Senegal x Uganda — FIFA+



10h — Itália x Tchéquia — CazéTV



10h30min — Japão x África do Sul — FIFA+



11h45min — Alemanha x Burkina Faso — FIFA+



12h15min — Venezuela x Coreia do Norte — FIFA+



12h45min — Croácia x Uzbequistão — FIFA+



12h45min — Áustria x Tunísia — FIFA+

Jogos de hoje (15/11/2025) do Campeonato Inglês Feminino

10h30min — Manchester City x Manchester United — XSports

Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: