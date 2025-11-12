Jogos hoje (12/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (12/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (12/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 20h30min – Atlético-MG x Fortaleza – SporTV, Premiere
Jogos de hoje (12/11/2025) do Champions League Feminina
- 14h45 – Bayern München x Arsenal – ESPN 4, Disney+
- 14h45 – Barcelona x Leuven – ESPN Brasil (YouTube), Disney+
- 17h – Manchester United x PSG – ESPN, Disney+
- 17h – Atlético de Madrid x Juventus – ESPN 4, Disney+
- 17h – Benfica x Twente – Disney+
Jogos de hoje (12/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20
- 15h – Atlético-MG x Sport – SporTV
- 17h30min – Fortaleza x São Paulo – SporTV
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente