Jogos hoje (12/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



20h30min – Atlético-MG x Fortaleza – SporTV, Premiere



Jogos de hoje (12/11/2025) do Champions League Feminina

14h45 – Bayern München x Arsenal – ESPN 4, Disney+



14h45 – Barcelona x Leuven – ESPN Brasil (YouTube), Disney+



17h – Manchester United x PSG – ESPN, Disney+



17h – Atlético de Madrid x Juventus – ESPN 4, Disney+



17h – Benfica x Twente – Disney+

Jogos de hoje (12/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

15h – Atlético-MG x Sport – SporTV



17h30min – Fortaleza x São Paulo – SporTV

