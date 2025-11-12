Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (12/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (12/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (12/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (12/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 20h30min – Atlético-MG x Fortaleza – SporTV, Premiere

Jogos de hoje (12/11/2025) do Champions League Feminina

  • 14h45 – Bayern München x Arsenal – ESPN 4, Disney+
  • 14h45 – Barcelona x Leuven – ESPN Brasil (YouTube), Disney+
  • 17h – Manchester United x PSG – ESPN, Disney+
  • 17h – Atlético de Madrid x Juventus – ESPN 4, Disney+
  • 17h – Benfica x Twente – Disney+

Jogos de hoje (12/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

  • 15h – Atlético-MG x Sport – SporTV
  • 17h30min – Fortaleza x São Paulo – SporTV

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar