Jogos hoje (10/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (10/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 (09/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (10/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Botafogo-SP x Amazonas - Disney+

19h - Chapecoense x América-MG - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (09/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min - Suíça x México - FIFA+



09h30min - Coreia do Sul x Costa do Marfim - FIFA+



10h30min - El Salvador x Alemanha - FIFA+



10h30min - Colômbia x Coreia do Norte - FIFA+



11h45min - Zâmbia x Brasil - CazéTV



12h45min - Egito x Inglaterra - FIFA+



12h45min - Venezuela x Haiti - FIFA+

Jogos de hoje (09/11/2025) do Campeonato Argentino



19h - Dep. Riestra x Independiente - ESPN 4 e Disney+

