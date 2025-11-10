Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (10/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (10/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (10/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025 (09/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (10/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Botafogo-SP x Amazonas - Disney+
  • 19h - Chapecoense x América-MG - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (09/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min - Suíça x México - FIFA+
  • 09h30min - Coreia do Sul x Costa do Marfim - FIFA+
  • 10h30min - El Salvador x Alemanha - FIFA+
  • 10h30min - Colômbia x Coreia do Norte - FIFA+
  • 11h45min - Zâmbia x Brasil - CazéTV
  • 12h45min - Egito x Inglaterra - FIFA+
  • 12h45min - Venezuela x Haiti - FIFA+

Jogos de hoje (09/11/2025) do Campeonato Argentino

  • 19h - Dep. Riestra x Independiente - ESPN 4 e Disney+

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar