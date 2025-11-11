Jogos hoje (11/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (11/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (11/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 11 de novembro de 2025 (11/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (11/11/2025) do Champions League Feminina
- 12h45min — Roma x Valerenga — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Real Madrid x Paris FC — ESPN 4 e Disney+
- 17h — St. Pölten x Chelsea — ESPN e Disney+
- 17h — Lyon x Wolfsburg — Disney+
Jogos de hoje (11/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min — Uganda x França — FIFA+
- 09h30min — Chile x Canadá — FIFA+
- 10h30min — Irlanda x Paraguai — FIFA+
- 10h30min — Uzbequistão x Panamá — FIFA+
- 11h45min — Tchéquia x Estados Unidos — FIFA+
- 11h45min — Burkina Faso x Tadjiquistão — FIFA+
- 12h45min — Arábia Saudita x Mali — FIFA+
- 12h45min — Nova Zelândia x Áustria — FIFA+
Jogos de hoje (11/11/2025) do Campeonato Argentino
- 19h - Dep. Riestra x Independiente - ESPN 4 e Disney+
