Jogos hoje (07/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (07/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/11/25). Jogos da Série B e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h - Athletic Club x Ferroviária - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Cuiabá x Goiás - Disney+

Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Saudita

  • 11h35min - Al-Fateh x Al-Taawon - GOAT (YouTube)
  • 14h30min - Al-Najma x Al-Hilal - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min - El Salvador x Colômbia - FIFA+
  • 09h30min - Inglaterra x Haiti - FIFA+
  • 10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+
  • 11h45min - México x Costa do Marfim - FIFA+
  • 12h15min - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+
  • 12h45min - Brasil x Indonésia - SporTV 2 e CazéTV

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Espanhol

  • 17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Alemão

  • 16h30min - Werder Bremen x Wolfsburg - XSports, SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Francês

  • 16h45min - Paris FC x Rennes - CazéTV 

Jogos de hoje (07/11/2025) da MLS

  • 21h - Charlotte FC x New York City - Apple TV

