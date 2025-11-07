Jogos hoje (07/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (07/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/11/25). Jogos da Série B e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h - Athletic Club x Ferroviária - ESPN e Disney+

21h30min - Cuiabá x Goiás - Disney+

Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Saudita

11h35min - Al-Fateh x Al-Taawon - GOAT (YouTube)

14h30min - Al-Najma x Al-Hilal - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min - El Salvador x Colômbia - FIFA+

09h30min - Inglaterra x Haiti - FIFA+

10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+

11h45min - México x Costa do Marfim - FIFA+

12h15min - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+

12h45min - Brasil x Indonésia - SporTV 2 e CazéTV

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Espanhol

17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Alemão



16h30min - Werder Bremen x Wolfsburg - XSports, SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Francês



16h45min - Paris FC x Rennes - CazéTV



Jogos de hoje (07/11/2025) da MLS



21h - Charlotte FC x New York City - Apple TV



Leia mais sobre futebol:

Jogos de futebol anteriores: