Jogos hoje (07/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/11/25). Jogos da Série B e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 19h - Athletic Club x Ferroviária - ESPN e Disney+
- 21h30min - Cuiabá x Goiás - Disney+
Jogos de hoje (07/11/2025) do Campeonato Saudita
- 11h35min - Al-Fateh x Al-Taawon - GOAT (YouTube)
- 14h30min - Al-Najma x Al-Hilal - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (07/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min - El Salvador x Colômbia - FIFA+
- 09h30min - Inglaterra x Haiti - FIFA+
- 10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+
- 11h45min - México x Costa do Marfim - FIFA+
- 12h15min - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+
- 12h45min - Brasil x Indonésia - SporTV 2 e CazéTV
Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Espanhol
- 17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Alemão
- 16h30min - Werder Bremen x Wolfsburg - XSports, SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (07/11/2025) da Campeonato Francês
- 16h45min - Paris FC x Rennes - CazéTV
Jogos de hoje (07/11/2025) da MLS
- 21h - Charlotte FC x New York City - Apple TV
