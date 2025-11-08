Jogos hoje (08/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (08/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



16h – Sport x Atlético-MG — Premiere



18h – Vasco da Gama x Juventude — SporTV e Premiere



18h30min – Internacional x Bahia — Record, Premiere e CazéTV



21h – São Paulo x RB Bragantino — SporTV e Premiere

Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

16h – Novorizontino x Remo — RedeTV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)



18h30min – Athletico-PR x Volta Redonda — Disney+



20h30min – Vila Nova x Avaí — Disney+

Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Saudita

10h50min – Neom x Al-Nassr — SporTV e GOAT (YouTube)



14h30min – Al-Ittihad x Al-Ahli — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Inglês



09h30min – Tottenham x Man. United — Disney+



12h – Everton x Fulham — XSports e Disney+



12h – West Ham x Burnley — ESPN e Disney+



14h30min – Sunderland x Arsenal — ESPN e Disney+



17h – Chelsea x Wolverhampton — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Espanhol

12h15min – Sevilla x Osasuna — ESPN 2 e Disney+



14h30min – Atletico Madrid x Levante — ESPN 2 e Disney+



17h – Espanyol x Villarreal — XSports e Disney+

Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Alemão



11h30min – Union Berlin x Bayern München — SportyNet e CazéTV



11h30min – Hamburgo x B. Dortmund — GOAT (YouTube)



11h30min – B. Leverkusen x Heidenheim — OneFootball



11h30min – Hoffenheim x RB Leipzig — OneFootball



14h30min – B. M’gladbach x Köln — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Italiano



11h – Como x Cagliari — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+



11h – Lecce x Hellas Verona — Disney+



14h – Juventus x Torino — ESPN 4 e Disney+



17h – Parma x Milan — CazéTV e Disney+

Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Francês



13h – Olympique Marseille x Brest — CazéTV



Jogos de hoje (08/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17



12h30min – Brasil x México — CazéTV



16h45min – Coreia do Norte x Países Baixos — CazéTV

Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Argentino



17h – Racing x Def. y Justicia — Disney+



21h30min – San Martín x Lanús — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (08/11/2025) da MLS



22h – Inter Miami x Nashville SC — Apple TV

