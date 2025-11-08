Jogos hoje (08/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (08/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sábado (08/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sábado, 8 de novembro de 2025 (08/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h – Sport x Atlético-MG — Premiere
- 18h – Vasco da Gama x Juventude — SporTV e Premiere
- 18h30min – Internacional x Bahia — Record, Premiere e CazéTV
- 21h – São Paulo x RB Bragantino — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h – Novorizontino x Remo — RedeTV, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
- 18h30min – Athletico-PR x Volta Redonda — Disney+
- 20h30min – Vila Nova x Avaí — Disney+
Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Saudita
- 10h50min – Neom x Al-Nassr — SporTV e GOAT (YouTube)
- 14h30min – Al-Ittihad x Al-Ahli — SporTV e GOAT (YouTube)
- 16h – Al-Ittihad x Al-Ahli — SporTV e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Inglês
- 09h30min – Tottenham x Man. United — Disney+
- 12h – Everton x Fulham — XSports e Disney+
- 12h – West Ham x Burnley — ESPN e Disney+
- 14h30min – Sunderland x Arsenal — ESPN e Disney+
- 17h – Chelsea x Wolverhampton — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Espanhol
- 12h15min – Sevilla x Osasuna — ESPN 2 e Disney+
- 14h30min – Atletico Madrid x Levante — ESPN 2 e Disney+
- 17h – Espanyol x Villarreal — XSports e Disney+
Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Alemão
- 11h30min – Union Berlin x Bayern München — SportyNet e CazéTV
- 11h30min – Hamburgo x B. Dortmund — GOAT (YouTube)
- 11h30min – B. Leverkusen x Heidenheim — OneFootball
- 11h30min – Hoffenheim x RB Leipzig — OneFootball
- 14h30min – B. M’gladbach x Köln — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Italiano
- 11h – Como x Cagliari — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h – Lecce x Hellas Verona — Disney+
- 14h – Juventus x Torino — ESPN 4 e Disney+
- 17h – Parma x Milan — CazéTV e Disney+
Jogos de hoje (08/11/2025) da Campeonato Francês
- 13h – Olympique Marseille x Brest — CazéTV
Jogos de hoje (08/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h30min – Brasil x México — CazéTV
- 16h45min – Coreia do Norte x Países Baixos — CazéTV
Jogos de hoje (08/11/2025) do Campeonato Argentino
- 17h – Racing x Def. y Justicia — Disney+
- 21h30min – San Martín x Lanús — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (08/11/2025) da MLS
- 22h – Inter Miami x Nashville SC — Apple TV
