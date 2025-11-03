Jogos hoje (03/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (03/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 (03/11/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

19h – América-MG x Novorizontino – ESPN e Disney+



19h – Volta Redonda x Botafogo-SP – Disney+

Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Inglês

17h – Sunderland x Everton – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Espanhol

17h – Real Oviedo x Osasuna – Disney+

Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Italiano

14h30min – Sassuolo x Genoa – Disney+



16h45min – Lazio x Cagliari – ESPN 2 e Disney+

Jogos de hoje (03/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min – África do Sul x Bolívia – FIFA+



09h30min – Costa Rica x Emirados Árabes – FIFA+



10h – Senegal x Croácia – FIFA+



10h30min – Japão x Marrocos – FIFA+



11h45min – Argentina x Bélgica – CazéTV



12h15min – Nova Caledônia x Portugal – FIFA+



12h45min – Qatar x Itália – FIFA+

Jogos de hoje (03/11/2025) da Champions League da Ásia



15h15min – Al-Gharafa x Al-Hilal – ESPN 3 e Disney+



Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Argentino

16h45min – Defensa y Justicia x Huracán – Disney+



19h – Central Córdoba x Racing – ESPN 4 e Disney+



21h15min – Belgrano x Tigre – Disney+

Jogos de hoje (03/11/2025) do Campeonato Uruguaio

19h – Plaza Colonia x Cerro Largo – Disney+

