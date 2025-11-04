Jogos hoje (04/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (04/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (03/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (04/11/2025) do Champions League
- 14h45min — Slavia Praha x Arsenal — TNT e HBO Max
- 14h45min — Napoli x Eintracht Frankfurt — Space e HBO Max
- 15h15min — Al-Ittihad x Al Sharjah — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Liverpool x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max
- 17h — PSG x Bayern München — Space e HBO Max
- 17h — Juventus x Sporting — HBO Max
- 17h — Tottenham x Copenhagen — HBO Max
- 17h — Atlético Madrid x Saint-Gilloise — HBO Max
- 17h — Bodo/Glimt x Monaco — HBO Max
- 17h — Olympiacos x PSV — HBO Max
Jogos de hoje (04/11/2025) da Copa do Brasil Feminina
- 19h — Ferroviária x Bahia — SporTV
- 21h30min — São Paulo x Palmeiras — SporTV
Jogos de hoje (04/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min – África do Sul x Bolívia – FIFA+
- 09h30min – Costa Rica x Emirados Árabes – FIFA+
- 10h – Senegal x Croácia – FIFA+
- 10h30min – Japão x Marrocos – FIFA+
- 11h45min – Argentina x Bélgica – CazéTV
- 12h15min – Nova Caledônia x Portugal – FIFA+
- 12h45min – Qatar x Itália – FIFA+
Jogos de hoje (04/11/2025) da Champions League da Ásia
- 13h — Al-Sadd x Al-Ahli — ESPN 4 e Disney+
