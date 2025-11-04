Jogos hoje (04/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (03/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (04/11/2025) do Champions League

14h45min — Slavia Praha x Arsenal — TNT e HBO Max



14h45min — Napoli x Eintracht Frankfurt — Space e HBO Max



15h15min — Al-Ittihad x Al Sharjah — ESPN 4 e Disney+



17h — Liverpool x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max



17h — PSG x Bayern München — Space e HBO Max



17h — Juventus x Sporting — HBO Max



17h — Tottenham x Copenhagen — HBO Max



17h — Atlético Madrid x Saint-Gilloise — HBO Max



17h — Bodo/Glimt x Monaco — HBO Max



17h — Olympiacos x PSV — HBO Max

Jogos de hoje (04/11/2025) da Copa do Brasil Feminina

19h — Ferroviária x Bahia — SporTV



21h30min — São Paulo x Palmeiras — SporTV

Jogos de hoje (04/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min – África do Sul x Bolívia – FIFA+



09h30min – Costa Rica x Emirados Árabes – FIFA+



10h – Senegal x Croácia – FIFA+



10h30min – Japão x Marrocos – FIFA+



11h45min – Argentina x Bélgica – CazéTV



12h15min – Nova Caledônia x Portugal – FIFA+



12h45min – Qatar x Itália – FIFA+

Jogos de hoje (04/11/2025) da Champions League da Ásia



13h — Al-Sadd x Al-Ahli — ESPN 4 e Disney+

