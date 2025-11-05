Jogos hoje (05/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (05/11/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). Jogos da Série A e da Champions League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (05/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h – RB Bragantino x Corinthians – Premiere



19h – Vitória x Internacional – Premiere



19h – Sport x Juventude – Premiere



19h30min – Botafogo x Vasco da Gama – Prime Video



20h – Grêmio x Cruzeiro – Premiere



20h – Atlético-MG x Bahia – Premiere



21h30min – São Paulo x Flamengo – Globo, Premiere e CazéTV

Jogos de hoje (05/11/2025) do Champions League

14h45min – Qarabag x Chelsea – TNT e HBO Max



14h45min – Pafos x Villarreal – Space e HBO Max



17h – Club Brugge x Barcelona – TNT e HBO Max



17h – Newcastle x Athletic Bilbao – Space e HBO Max



17h – Manchester City x B. Dortmund – HBO Max



17h – Internazionale x Kairat Almaty – HBO Max



17h – Benfica x B. Leverkusen – HBO Max



17h – O. Marseille x Atalanta – HBO Max



17h – Ajax x Galatasaray – HBO Max

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

15h30min – São Paulo x Grêmio – SporTV

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

09h30min – Panamá x Irlanda – FIFA+



09h30min – Tajiquistão x Tchéquia – FIFA+



10h – Paraguai x Uzbequistão – FIFA+



10h30min – Áustria x Arábia Saudita – FIFA+



11h45min – Mali x Nova Zelândia – FIFA+



12h15min – Estados Unidos x Burkina Faso – FIFA+



12h45min – França x Chile – FIFA+



12h45min – Canadá x Uganda – FIFA

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17



12h30min – Brasil x Coreia do Norte – CazéTV (YouTube)



16h – Países Baixos x México – FIFA+

Jogos de hoje (05/11/2025) da Champions League da Ásia

07h – Vissel Kobe x Ulsan Hyundai – Disney+



15h15min – Al-Nassr x Goa – ESPN 4, Disney

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa Argentina



21h10min – Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs. – XSports (YouTube)



