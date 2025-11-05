Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (05/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (05/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (05/11/25)
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). Jogos da Série A e da Champions League compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (05/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h – RB Bragantino x Corinthians – Premiere
  • 19h – Vitória x Internacional – Premiere
  • 19h – Sport x Juventude – Premiere
  • 19h30min – Botafogo x Vasco da Gama – Prime Video
  • 20h – Grêmio x Cruzeiro – Premiere
  • 20h – Atlético-MG x Bahia – Premiere
  • 21h30min – São Paulo x Flamengo – Globo, Premiere e CazéTV

Jogos de hoje (05/11/2025) do Champions League 

  • 14h45min – Qarabag x Chelsea – TNT e HBO Max
  • 14h45min – Pafos x Villarreal – Space e HBO Max
  • 17h – Club Brugge x Barcelona – TNT e HBO Max
  • 17h – Newcastle x Athletic Bilbao – Space e HBO Max
  • 17h – Manchester City x B. Dortmund – HBO Max
  • 17h – Internazionale x Kairat Almaty – HBO Max
  • 17h – Benfica x B. Leverkusen – HBO Max
  • 17h – O. Marseille x Atalanta – HBO Max
  • 17h – Ajax x Galatasaray – HBO Max

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20

  • 15h30min – São Paulo x Grêmio – SporTV

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17

  • 09h30min – Panamá x Irlanda – FIFA+
  • 09h30min – Tajiquistão x Tchéquia – FIFA+
  • 10h – Paraguai x Uzbequistão – FIFA+
  • 10h30min – Áustria x Arábia Saudita – FIFA+
  • 11h45min – Mali x Nova Zelândia – FIFA+
  • 12h15min – Estados Unidos x Burkina Faso – FIFA+
  • 12h45min – França x Chile – FIFA+
  • 12h45min – Canadá x Uganda – FIFA

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17

  • 12h30min – Brasil x Coreia do Norte – CazéTV (YouTube)
  • 16h – Países Baixos x México – FIFA+

Jogos de hoje (05/11/2025) da Champions League da Ásia

  • 07h – Vissel Kobe x Ulsan Hyundai – Disney+
  • 15h15min – Al-Nassr x Goa – ESPN 4, Disney

Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa Argentina

  • 21h10min – Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs. – XSports (YouTube)

Leia mais sobre futebol:

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Jogos de futebol anteriores:

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar