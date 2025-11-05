Jogos hoje (05/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (05/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (05/11/25)
Jogos de hoje (05/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h – RB Bragantino x Corinthians – Premiere
- 19h – Vitória x Internacional – Premiere
- 19h – Sport x Juventude – Premiere
- 19h30min – Botafogo x Vasco da Gama – Prime Video
- 20h – Grêmio x Cruzeiro – Premiere
- 20h – Atlético-MG x Bahia – Premiere
- 21h30min – São Paulo x Flamengo – Globo, Premiere e CazéTV
Jogos de hoje (05/11/2025) do Champions League
- 14h45min – Qarabag x Chelsea – TNT e HBO Max
- 14h45min – Pafos x Villarreal – Space e HBO Max
- 17h – Club Brugge x Barcelona – TNT e HBO Max
- 17h – Newcastle x Athletic Bilbao – Space e HBO Max
- 17h – Manchester City x B. Dortmund – HBO Max
- 17h – Internazionale x Kairat Almaty – HBO Max
- 17h – Benfica x B. Leverkusen – HBO Max
- 17h – O. Marseille x Atalanta – HBO Max
- 17h – Ajax x Galatasaray – HBO Max
Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Brasil Sub-20
- 15h30min – São Paulo x Grêmio – SporTV
Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Sub-17
- 09h30min – Panamá x Irlanda – FIFA+
- 09h30min – Tajiquistão x Tchéquia – FIFA+
- 10h – Paraguai x Uzbequistão – FIFA+
- 10h30min – Áustria x Arábia Saudita – FIFA+
- 11h45min – Mali x Nova Zelândia – FIFA+
- 12h15min – Estados Unidos x Burkina Faso – FIFA+
- 12h45min – França x Chile – FIFA+
- 12h45min – Canadá x Uganda – FIFA
Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h30min – Brasil x Coreia do Norte – CazéTV (YouTube)
- 16h – Países Baixos x México – FIFA+
Jogos de hoje (05/11/2025) da Champions League da Ásia
- 07h – Vissel Kobe x Ulsan Hyundai – Disney+
- 15h15min – Al-Nassr x Goa – ESPN 4, Disney
Jogos de hoje (05/11/2025) da Copa Argentina
- 21h10min – Independiente Rivadavia x Argentinos Jrs. – XSports (YouTube)
