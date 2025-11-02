Jogos hoje (02/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (02/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (02/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 2 de novembro de 2025 (02/11/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Corinthians x Grêmio — Globo e Premiere
- 16h — Ceará x Fluminense — Globo e Premiere
- 16h — Bahia x RB Bragantino — Globo, Premiere e GE TV
- 16h — Santos x Fortaleza — Premiere
- 16h — Cruzeiro x Vitória — Premiere
- 18h30min — Juventude x Palmeiras — Premiere
- 18h30min — Internacional x Atlético-MG — Prime Video
- 20h30min — Vasco da Gama x São Paulo — Record, Premiere e CazéTV
- 21h — Flamengo x Sport — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h — Amazonas x Cuiabá — Disney+
- 18h30min — Remo x Chapecoense — Disney+
- 20h30min — Operário-PR x Vila Nova — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Inglês
- 11h — West Ham x Newcastle - ESPN e Disney+
- 13h30min — Manchester City x Bournemouth - Disney+
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Espanhol
- 10h — Levante x Celta de Vigo - Disney+
- 12h15min — Alavés x Espanyol - Disney+
- 14h30min — Barcelona x Elche - ESPN e Disney+
- 17h — Betis x Mallorca - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Alemão
- 11h30min — Köln x Hamburgo - CazéTV
- 13h30min — Wolfsburg x Hoffenheim - RedeTV!, SportyNet (YouTube) e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Italiano
- 08h30min — Hellas Verona x Internazionale - ESPN e Disney+
- 11h — Fiorentina x Lecce - XSports e Disney+
- 11h — Torino x Pisa - ESPN 4 e Disney+
- 14h — Parma x Bologna - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h45min — Milan x Roma - ESPN e Disney
Jogos de hoje (02/11/2025) do Campeonato Argentino
- 16h — Estudiantes x Boca Juniors — Disney+
- 20h30min — River Plate x Gimnasia La Plata — ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (02/11/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h30min — França x Países Baixos — FIFA+
- 16h — México x Itália — CazéTV
Jogos de hoje (02/11/2025) da MLS
- 20h30min — Columbus Crew x FC Cincinnati — Apple TV
- 22h45min — Austin FC x LAFC — Apple TV
