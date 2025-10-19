Jogos hoje (19/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (19/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (19/10/25)
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h - Flamengo x Palmeiras - Globo e Premiere
- 18h30min - Mirassol x São Paulo - Premiere
- 18h30min - Internacional x Sport - Premiere
- 18h30min - Ceará x Botafogo - Premiere
- 20h30min - Bahia x Grêmio - Premiere
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 16h - Avaí x Criciúma - ESPN e Disney+
- 16h - Operário-PR x Volta Redonda - Disney+
- 18h30min - Botafogo-SP x Cuiabá - Disney+
- 18h30min - Coritiba x Athletico-PR - Disney+
- 20h30min - Goiás x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Saudita
- 11h45min - Al-Khaleej x Al-Riyadh - SporTV
- 12h10min - Al-Taawon x Damac - BandSports e GOAT (YouTube)
- 15h - Neom x Al-Qadisiyah - GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Inglês
- 10h - Tottenham x Aston Villa - ESPN e Disney+
- 12h30min - Liverpool x Manchester United - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Alemão
- 10h30min - Freiburg x Eintracht Frankfurt - SportyNet e GOAT (YouTube)
- 12h30min - St. Pauli x Hoffenheim - RedeTV!, SportyNet e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Espanhol
- 09h - Elche x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
- 11h15min - Celta de Vigo x Real Sociedad - Disney+
- 13h30min - Levante x Rayo Vallecano - Disney+
- 16h - Getafe x Real Madrid - Disney+
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Italiano
- 07h30min - Como x Juventus - ESPN e Disney+
- 10h - Cagliari x Bologna - XSports e Disney+
- 10h - Genoa x Parma - ESPN 3 e Disney+
- 13h - Atalanta x Lazio - XSports e Disney+
- 15h45min - Milan x Fiorentina - CazéTV e Disney+
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Francês
- 10h - Lens x Paris FC - CazéTV
Jogos de hoje (19/10/2025) da Libertadores Feminina
- 20h - Argentina x Marrocos - SporTV e CazéTV
Jogos de hoje (19/10/2025) do Brasil Ladies Cup
- 15h - Peñarol x Gimnasia La Plata (Disputa do 3º lugar) - RedeTV!, Record News e GOAT (YouTube)
- 18h30min - Grêmio x Palmeiras (Final) - RedeTV!, Record News, BandSports e GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Argentino
- 15h - Sarmiento x Vélez Sarsfield - Disney+
