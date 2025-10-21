Jogos hoje (21/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (21/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, terça-feira (21/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025 (21/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.
Jogos de hoje (21/10/2025) da Champions League
- 13h45min - Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO MAX
- 13h45min - Kairat Almaty x Pafos - Space e HBO MAX
- 16h - Arsenal x Atlético Madrid - SBT, TNT e HBO MAX
- 16h - Villarreal x Manchester City - Space e HBO MAX
- 16h - Copenhagen x B. Dortmund - HBO MAX
- 16h - B. Leverkusen x PSG - HBO MAX
- 16h - Newcastle x Benfica - HBO MAX
- 16h - PSV x Napoli - HBO MAX
- 16h - Saint-Gilloise x Internazionale - HBO MAX
Jogos de hoje (21/10/2025) da Copa Sul-Americana
- 21h30min - Ind. del Valle x Atlético-MG - ESPN e Disney+
Jogos de hoje (21/10/2025) da Copa do Mundo Feminina sub-17
- 10h - Coreia do Norte x Camarões - FIFA+
- 13h - Costa Rica x Brasil - CazéTV
- 13h - Estados Unidos x China - FIFA+
- 16h - Marrocos x Itália - FIFA+
- 16h - Noruega x Equador - FIFA+
- 16h - Países Baixos x México - FIFA+
Jogos de hoje (21/10/2025) da Champions League Asiática
- 15h15min - Al-Hilal x Al-Sadd - ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (21/10/2025) do Campeonato Argentino
- 19h15min - Union Santa Fe x Def. y Justicia - Disney+
