Jogos hoje (21/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025 (21/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.

Jogos de hoje (21/10/2025) da Champions League

13h45min - Barcelona x Olympiacos - TNT e HBO MAX

13h45min - Kairat Almaty x Pafos - Space e HBO MAX

16h - Arsenal x Atlético Madrid - SBT, TNT e HBO MAX

16h - Villarreal x Manchester City - Space e HBO MAX

16h - Copenhagen x B. Dortmund - HBO MAX

16h - B. Leverkusen x PSG - HBO MAX

16h - Newcastle x Benfica - HBO MAX

16h - PSV x Napoli - HBO MAX

16h - Saint-Gilloise x Internazionale - HBO MAX

Jogos de hoje (21/10/2025) da Copa Sul-Americana

21h30min - Ind. del Valle x Atlético-MG - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (21/10/2025) da Copa do Mundo Feminina sub-17

10h - Coreia do Norte x Camarões - FIFA+

13h - Costa Rica x Brasil - CazéTV

13h - Estados Unidos x China - FIFA+

16h - Marrocos x Itália - FIFA+

16h - Noruega x Equador - FIFA+

16h - Países Baixos x México - FIFA+

Jogos de hoje (21/10/2025) da Champions League Asiática

15h15min - Al-Hilal x Al-Sadd - ESPN 4 e Disney+



Jogos de hoje (21/10/2025) do Campeonato Argentino

19h15min - Union Santa Fe x Def. y Justicia - Disney+

