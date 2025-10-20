Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (20/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira (20/10/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, segunda-feira, 20 de outubro de 2025 (20/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.

Jogos de hoje (20/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h - Juventude x RB Bragantino - Premiere
  • 19h30min - Vasco da Gama x Fluminense - Record, Premiere e CazéTV
  • 21h30min - Santos x Vitória - SporTV e Premiere

Jogos de hoje (20/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30min - Ferroviária x Paysandu - ESPN e Disney+

 

Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Inglês

  • 16h - West Ham x Brentford - ESPN e Disney+

Jogos de hoje (19/10/2025) do Campeonato Espanhol

  • 16h - Alavés x Valencia - XSports e Disney+

Jogos de hoje (20/10/2025) do Campeonato Italiano

  • 15h45min - Cremonese x Udinese - ESPN Brasil e Disney+

Jogos de hoje (20/10/2025) da Champions League da Ásia

  • 13h - Al Shorta x Al-Ittihad (AFC Champions League) - ESPN 4 e Disney+
  • 15h15min - Al-Ahli x Al-Gharafa (AFC Champions League) - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (20/10/2025) do Campeonato Uruguaio

  • 16h - Racing-URU x Juventud - Disney+
  • 19h - Plaza Colonia x Liverpool-URU - Disney+

