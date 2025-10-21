Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Independiente x Atlético-MG: assistir ao vivo

Transmissão de Independiente Del Valle x Atlético-MG: assistir ao vivo

Jogo da Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente Del Valle acontece hoje, 21, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Atlético-MG e Independiente Del Valle jogam hoje, terça-feira, 21 de outubro (21/10), em jogo válido pela Sul-Americana 2025.

A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), tem narração sem imagens no YouTube Galo TV.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube.

Independiente Del Valle x Atlético-MG ao vivo hoje: assistir à transmissão

Jogo é disputado no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí, cidade da região metropolitana de Quito, no Equador, e começou às 21h30min (horário de Brasília).

Independiente Del Valle x Atlético-MG: onde assistir à transmissão

  • SBT (canal de TV aberta)
  • ESPN (canal de TV fechada)
  • Disney+ (serviço de streaming) 
  • YouTube Galo TV

Atlético-MG: os pendurados e quem está fora do jogo 

Pendurados

Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes

Quem está fora

Fausto Vera (suspenso); Lyanco, Júnior Santos, Cuello, Patrick, Caio Maia e Cadu (departamento médico); e Alexsander (na transição).

