Transmissão de Independiente x Atlético-MG: assistir ao vivo

Transmissão de Independiente Del Valle x Atlético-MG: assistir ao vivoJogo da Sul-Americana entre Atlético-MG e Independiente Del Valle acontece hoje, 21, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Atlético-MG e Independiente Del Valle jogam hoje, terça-feira, 21 de outubro (21/10), em jogo válido pela Sul-Americana 2025.
A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), tem narração sem imagens no YouTube Galo TV.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube.
Independiente Del Valle x Atlético-MG ao vivo hoje: assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí, cidade da região metropolitana de Quito, no Equador, e começou às 21h30min (horário de Brasília).
Independiente Del Valle x Atlético-MG: onde assistir à transmissão
- SBT (canal de TV aberta)
- ESPN (canal de TV fechada)
- Disney+ (serviço de streaming)
- YouTube Galo TV
Atlético-MG: os pendurados e quem está fora do jogo
Pendurados
Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes
Quem está fora
Fausto Vera (suspenso); Lyanco, Júnior Santos, Cuello, Patrick, Caio Maia e Cadu (departamento médico); e Alexsander (na transição).