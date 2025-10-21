Transmissão de Independiente x Atlético-MG: assistir ao vivo

Transmissão de Independiente Del Valle x Atlético-MG pela Sul-Americana 2025: assistir ao vivo - grátis e online / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Independiente Del Valle jogam hoje, terça-feira, 21 de outubro (21/10), em jogo válido pela Sul-Americana 2025. A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens no SBT (canal de TV aberta), ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), tem narração sem imagens no YouTube Galo TV.

