Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Santos e Vitória acontece hoje, 20, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Santos e Vitória jogam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.
A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens na SporTV (canal de TV fechado) e no Premiere (serviço de payperview), tem narração sem imagens no YouTube Santos TV.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube.
Santos x Vitória ao vivo hoje (20/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), e começou às 21h30min (horário de Brasília).
Santos x Vitória: onde assistir à transmissão do jogo
- Premiere - com imagens
- SporTV - com imagens
- YouTube Santos TV - sem imagens
Retrospecto: os 9 últimos jogos entre os times
- 25/05/2025 – Vitória 0 x 1 Santos
- 05/10/2018 – Vitória 0 x 1 Santos
- 03/06/2018 – Santos 5 x 2 Vitória
- 16/10/2017 – Santos 2 x 2 Vitória
- 21/06/2017 – Vitória 0 x 2 Santos
- 17/11/2016 – Santos 3 x 2 Vitória
- 24/07/2016 – Vitória 2 x 3 Santos
- 07/12/2014 – Vitória 0 x 1 Santos
- 06/09/2014 – Santos 3 x 1 Vitória