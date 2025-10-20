Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Santos x Vitória: assistir ao vivo - online e grátis

Jogo do Brasileirão entre Santos e Vitória acontece hoje, 20, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Atualizado às Autor Thadeu Braga
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Santos e Vitória jogam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.

A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens na SporTV (canal de TV fechado) e no Premiere (serviço de payperview), tem narração sem imagens no YouTube Santos TV.

Confira abaixo ou assista direto do YouTube.

Santos x Vitória ao vivo hoje (20/10): assistir à transmissão

Jogo é disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP), e começou às 21h30min (horário de Brasília).

Santos x Vitória: onde assistir à transmissão do jogo

  • Premiere - com imagens
  • SporTV - com imagens
  • YouTube Santos TV - sem imagens

Retrospecto: os 9 últimos jogos entre os times

  • 25/05/2025 – Vitória 0 x 1 Santos
  • 05/10/2018 – Vitória 0 x 1 Santos
  • 03/06/2018 – Santos 5 x 2 Vitória
  • 16/10/2017 – Santos 2 x 2 Vitória
  • 21/06/2017 – Vitória 0 x 2 Santos
  • 17/11/2016 – Santos 3 x 2 Vitória
  • 24/07/2016 – Vitória 2 x 3 Santos
  • 07/12/2014 – Vitória 0 x 1 Santos
  • 06/09/2014 – Santos 3 x 1 Vitória

