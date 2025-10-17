Jogos hoje (17/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira (17/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, sexta-feira, 16 de outubro de 2025 (17/10/25). Jogos da Série B e dos campeonatos europeus. Confira a programação do dia.

Jogos de hoje (17/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série B

20h - Amazonas x Novorizontino - ESPN e Disney+



Jogos de hoje (17/10/2025) do Campeonato Sáudita

12h05min - Al-Fayha x Al-Ittihad - BandSports e GOAT (YouTube)

15h - Al-Ahli x Al-Shabab - GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (17/10/2025) do Campeonato Alemão

15h30min - Union Berlin x B. M'gladbach - SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (17/10/2025) do Campeonato Espanhol

16h - Real Sociedad x Espanyol - ESPN 3 e Disney+



Jogos de hoje (17/10/2025) do Campeonato Francês



15h45min - PSG x Strasbourg - CazéTV



